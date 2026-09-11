Documentos e contratos aos quais o jornal teve acesso revelam, segundo a reportagem, duas cobranças de pagamento nos valores de cerca de 455 mil euros e 113 mil euros. As transferências teriam sido feitas diretamente para a Qatar National Bank, em Doha, na conta pessoal do dirigente de 45 anos. O dinheiro vinha da taxa de participação por um amistoso entre a seleção russa e Camarões, disputado em Moscou em outubro de 2023.

Como a Rússia foi excluída de todos os torneios oficiais da FIFA e da UEFA após o início da guerra na Ucrânia, o confronto tinha grande peso político. Camarões foi uma das poucas seleções de maior renome a enfrentar a equipe do país anfitrião.

Vários ex-membros da diretoria da Federação Camaronesa de Futebol, a Fecafoot, que, segundo eles próprios, haviam sido deliberadamente forçados por Eto'o a deixar seus cargos, fizeram graves acusações. Eles afirmaram que o paradeiro da quantia segue sem esclarecimento. Já há mais de um ano, pediram ao Comitê de Ética da entidade máxima do futebol mundial, em uma denúncia formal, que investigasse os fatos, mas até hoje não receberam qualquer resposta.

Samuel Eto'o está sendo protegido por Gianni Infantino?

Esse silêncio persistente alimenta, dentro da federação camaronesa, a suspeita de que o ex-jogador possa estar sendo protegido pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino. Eto'o é visto há muito tempo como um dos defensores mais vocais do dirigente suíço. Mais recentemente, o nome do ex-atacante de classe mundial apareceu nos passos jurídicos da FIFA contra a UEFA, onde ele é citado nominalmente como apoiador da fracassada iniciativa de Infantino de vender participações em Copas do Mundo a investidores privados.

A FIFA rejeitou com veemência qualquer influência e enfatizou a independência dos investigadores internos: "O presidente da FIFA não tem influência sobre os órgãos independentes da FIFA. A FIFA recebe com satisfação controles legítimos. No entanto, esses controles não são uma licença para espalhar acusações infundadas contra o presidente da FIFA."

Críticos no local, porém, seguem céticos. O jornalista Guibai Gatama, que fez parte da direção da Fecafoot entre 2021 e 2022 e mais tarde foi excluído, disse: "Até onde eu sei, não há documentos contábeis ou bancários que comprovem que os valores transferidos para a conta privada de Samuel Eto’o no Catar tenham sido posteriormente enviados para uma conta oficial da Fecafoot ou registrados em sua contabilidade." Ele acrescentou: "Os atores do futebol camaronês interpretam o silêncio da Fifa como apoio político e institucional a Samuel Eto'o."

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Por quais clubes Samuel Eto'o jogou?

O acusado, que nega a acusação de desvio de dinheiro, não esconde de forma alguma sua proximidade com o chefe da FIFA. Em entrevista à France 24, Eto'o se derreteu recentemente: "No meu coração, o presidente Gianni se tornou, muito além do mundo do futebol, um irmão, um irmão mais velho, um amigo, alguém cuja ascensão acompanhamos, alguém que apoiamos, com quem construímos juntos coisas que servem ao futebol."

Eleito quatro vezes o melhor jogador africano do ano, ele atuou, entre outros clubes, por Real Madrid, Chelsea e Everton durante a carreira. Sua era mais brilhante, porém, foi no Barcelona, onde formou ao lado de Lionel Messi e Thierry Henry um trio de ataque extraordinário, assim como na Inter de Milão. Ao longo da carreira, conquistou dois títulos da Liga dos Campeões e vários campeonatos nacionais.