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Logo após a vitória dramática do Dynamo Dresden por 2 a 1 sobre o St. Pauli, com dois gols nos acréscimos, a polícia iniciou uma grande operação contra integrantes do grupo "Ultras Dynamo" em Dresden.

Cerca de 450 pessoas foram cercadas no estádio. Ao mesmo tempo, a polícia iniciou uma ampla operação de buscas em imóveis particulares e instalações de associações em Dresden e nos arredores. A polícia investiga 87 supostos integrantes do grupo por suspeita de terem fundado uma associação criminosa ou de pertencerem a ela. As informações foram divulgadas pelo Ministério Público e pela polícia de Dresden.

Segundo informações do Bild, mais de 1.000 policiais teriam participado da operação apenas no estádio Rudolf-Harbig, incluindo unidades especiais da Baviera e de Berlim.

Uma operação dessa dimensão contra torcedores organizados, inclusive dentro do estádio, provavelmente nunca havia ocorrido dessa forma na Alemanha. A operação teria como base várias decisões judiciais do Tribunal de Dresden. Não está claro se os investigados são acusados de crimes ligados ao futebol ou também de crimes fora desse meio.