Surpresas em série na classificação da Bola de Ouro: posições que viraram as previsões de cabeça para baixo e uma ausência que levantou suspeitas





A classificação final da Bola de Ouro de 2026 gerou grande polêmica, após registrar surpresas nas colocações de vários dos maiores craques do futebol, apesar da conquista do troféu pelo inglês Harry Kane, em uma disputa descrita como uma das mais acirradas dos últimos anos.

O jornal espanhol "As" destacou os nomes que não alcançaram a colocação esperada, com destaque para o inglês Jude Bellingham, estrela do Real Madrid, que ficou apenas na 11ª posição, ao lado do português Vitinha, jogador do Paris Saint-Germain, e do espanhol Pau Cubarsí, zagueiro do Barcelona, que apareceram na 14ª e 12ª posições, respectivamente.

Bellingham fora da lista dos dez primeiros

A ausência de Bellingham da lista dos 10 melhores jogadores foi uma das principais surpresas da votação, depois de terminar na 11ª posição, apesar das atuações que apresentou com o Real Madrid e de seu brilho na Copa do Mundo, onde marcou 7 gols.

O jornal avaliou que a estrela da equipe merengue merecia uma colocação melhor, levando em conta seu desempenho durante o torneio, considerando que o resultado não refletiu as expectativas que o cercavam antes do anúncio da classificação.

Vitinha cai para a 14ª posição

Por sua vez, o português Vitinha, jogador do Paris Saint-Germain, ocupou a 14ª posição, apesar de seu papel de destaque nas conquistas do clube francês, com destaque para o título da Liga dos Campeões da Europa pela segunda vez consecutiva.

Vitinha havia ocupado a terceira posição na edição anterior, depois de marcar 8 gols e dar 5 assistências, enquanto encerrou a última temporada com 7 gols e 10 passes decisivos, números próximos de seu desempenho anterior.

O jornal apontou que a atuação da seleção de Portugal na Copa do Mundo talvez tenha influenciado a avaliação dos votantes, levando o jogador a se distanciar das primeiras colocações, apesar de continuar sendo um dos elementos fundamentais na equipe do técnico Luis Enrique.

Cubarsí

As surpresas incluíram também o espanhol Pau Cubarsí, zagueiro do Barcelona, que ocupou a 12ª posição, ficando fora da lista dos dez primeiros, apesar da temporada que apresentou com a equipe catalã e com a seleção espanhola.

Sua colocação gerou debate entre os torcedores nas redes sociais, já que alguns consideraram que o desempenho do jovem zagueiro durante a temporada 2025-2026 merecia maior reconhecimento, especialmente pelo seu papel nas escalações do Barcelona e da seleção de seu país.

Fabián em décimo e Kvara fora das cinco primeiras posições

A conquista da décima posição pelo espanhol Fabián Ruiz também levantou questionamentos sobre o reconhecimento de suas conquistas, depois de ter contribuído para os títulos do Paris Saint-Germain e de ter sido um dos jogadores que reuniram grandes títulos com o clube e a seleção durante a temporada.

A colocação do francês Ousmane Dembélé, que apareceu em sétimo, e do georgiano Khvicha Kvaratskhelia, dono da sexta posição, não ficou distante da polêmica, já que o jornal avaliou que o último merecia uma colocação melhor, levando em conta suas atuações e seu papel na campanha europeia do Paris Saint-Germain.

O relatório acrescentou que o Paris Saint-Germain, apesar de sua grande presença na lista dos indicados, não teve seus jogadores com o reconhecimento esperado na classificação final, apontando que o clube foi o mais representado entre os trinta indicados, contabilizando Ferran Torres entre os nomes mencionados.

Olise em nono e exclusão de Raphinha levanta questionamentos

As surpresas se estenderam à nona posição, ocupada pelo francês Michael Olise, atrás do norueguês Erling Haaland (oitavo), apesar da forte temporada que Olise apresentou com o Bayern Munich.

A presença de nomes como Sadio Mané e Kenonis na lista, em contraste com a ausência de jogadores de destaque como Raphinha, Pedri, Warren Zaïre-Emery, Mikel Oyarzabal e Unai Simón, também levantou questionamentos sobre os critérios de votação.

A exclusão do brasileiro Raphinha, estrela do Barcelona, foi um dos principais pontos em que o relatório se deteve, diante da ótima temporada que apresentou e do que observadores consideraram uma lacuna entre seu desempenho e a classificação final dos indicados



