Surpresa: um gigante europeu preferiu contratar um jogador do Barcelona em vez de Sibari!

O astro marroquino Ismail Saibari se prepara para liderar a seleção dos Leões do Atlas no confronto contra o Canadá nesta noite de sábado, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, em meio a um crescente interesse em seu futuro na Europa após sua transferência oficial para o Bayern de Munique, da Alemanha.

O jornal francês “Le Parisien” revelou que o Paris Saint-Germain recebeu uma proposta para contratar o meio-campista ofensivo em dezembro passado, mas a diretoria do clube parisiense não demonstrou interesse sério na negociação e preferiu contratar o espanhol Drew Fernández, do Barcelona, três semanas depois, por ele se encaixar na visão do técnico Luis Enrique e do diretor esportivo Luis Campos.

E, no meio desta semana, o Bayern de Munique anunciou a contratação de Saibari, de 25 anos, do PSV Eindhoven, da Holanda, com um contrato de cinco anos no valor de 55 milhões de euros, em uma transação considerada a mais importante na carreira do jogador nascido em Terrassa, na Espanha.

Saibari vem apresentando um desempenho excepcional na Copa do Mundo, tendo marcado três gols em quatro partidas, tornando-se o pilar da seleção de seu país, que se classificou para as oitavas de final após uma emocionante vitória nos pênaltis sobre a Holanda, na noite da última segunda-feira.

A partida entre Marrocos e Canadá terá início no sábado à noite, sendo que os Leões do Atlas são considerados os favoritos para avançar às quartas de final, em um possível confronto com a França que traria à memória a semifinal da Copa do Mundo de 2022.