Surpresa total no Manchester United: holandês volta ao time titular pela primeira vez desde dezembro

Joshua Zirkzee será titular no Manchester United neste sábado à tarde, em partida fora de casa contra o Sunderland. É a primeira vez desde 30 de dezembro que o atacante holandês terá a chance de mostrar seu valor desde o início da partida.

Benjamin Sesko, que normalmente começa como atacante no Manchester United, está fora da escalação. Bryan Mbeumo, outro concorrente de Zirkzee, começa no banco.

Nesta temporada, Zirkzee tem atuado principalmente como reserva. Dos 23 jogos oficiais que disputou até agora nesta temporada, ele foi titular apenas 4 vezes.

Zirkzee ainda não foi de grande valor nesta temporada para o terceiro colocado da Premier League. Ele marcou apenas dois gols e deu uma assistência.

No total, o técnico Michael Carrick altera o time titular em nada menos que cinco posições em relação à partida contra o Liverpool (vitória por 3 a 2). Além de Sesko, também faltam Casemiro, Diogo Dalot e Ayden Heaven. Com isso, abre-se uma vaga no time titular para, entre outros, Noussair Mazraoui.

Em visita ao Sunderland, décimo segundo colocado, o Manchester United busca a quarta vitória consecutiva. Isso significaria que os Red Devils terminariam praticamente garantidos em terceiro lugar na Premier League.

Aliás, o Sunderland também terá holandeses no time titular. Robin Roefs, Lutsharel Geertruida e Brian Brobbey vão poder mostrar seu valor desde o primeiro minuto.