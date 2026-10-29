Musab Al-Juwayr, estrela do meio-campo do Al-Qadsiah e da seleção saudita, recebeu um novo impulso em relação ao seu futuro internacional, depois que fontes exclusivas confirmaram ao programa "Al-Muntasaf" que não procedem as notícias que circulam sobre a imposição de sanções adicionais contra ele, apontando que o jogador estará presente normalmente na lista que viajará à capital catariana, Doha, para disputar o próximo período de preparação da seleção principal.

Esses desdobramentos vêm após a polêmica que acompanhou a exclusão de Al-Juwayr da lista da seleção saudita que participou da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", em setembro passado, por decisão das comissões técnica e administrativa por motivos disciplinares, antes que as fontes mencionadas recentemente encerrassem a polêmica sobre a possibilidade de ele sofrer medidas adicionais que pudessem atrapalhar seu retorno às fileiras da seleção saudita.

Fahad Al-Mufarrij, diretor executivo da seleção saudita, havia esclarecido que a exclusão de Al-Juwayr ocorreu devido à repetição de infrações disciplinares e ao não cumprimento dos regulamentos internos do período de treinamento, afirmando que o jogador recebeu uma advertência verbal antes da reincidência da infração, o que exigiu a tomada de decisão contra ele, sem revelar os detalhes exatos da infração.

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Por sua vez, Al-Juwayr reconheceu sua responsabilidade pelo comportamento que levou à sua exclusão e apresentou suas desculpas ao ministro do Esporte, ao presidente da Federação Saudita de Futebol, às comissões técnica e administrativa, aos seus companheiros de equipe e à torcida, afirmando seu respeito pela decisão e seu empenho em aproveitar a experiência e em se comportar à altura da responsabilidade de representar a seleção nacional.

A ausência de qualquer menção a sanções adicionais dá ao jogador a oportunidade de abrir uma nova página com a seleção, especialmente por ser considerado uma das peças com que a comissão técnica conta no meio-campo, graças às suas qualidades técnicas e à sua capacidade de criar jogadas. Ainda assim, a presença de seu nome na lista prevista continuará vinculada ao anúncio oficial das escolhas da comissão técnica para o próximo período de preparação.

Espera-se que o cenário fique mais claro com o anúncio da lista da seleção saudita, num momento em que Al-Juwayr busca recuperar seu lugar nos planos da seleção e superar os desdobramentos da crise do Golfo 27, depois de ter confirmado suas desculpas e seu respeito pelas decisões disciplinares, de modo que sua próxima participação permanece condicionada às escolhas técnicas oficiais.