Isso é o que informa a Sky. Segundo a reportagem, a SGE quer trazer de volta à Bundesliga, a curto prazo, o jogador de 36 anos, que está sem clube no momento após uma passagem de dois anos pelo Al-Gharafa, do Catar. De acordo com a matéria, as conversas entre o atacante e o Frankfurt já estão em andamento. Antes disso, um novo empréstimo de Arnaud Kalimuendo, do Nottingham Forest, havia sido cogitado no Frankfurt para reforçar o setor ofensivo.









Joselu nasceu em Stuttgart e passou os primeiros anos da infância na Alemanha. Depois de se mudar para a Espanha, foi formado nas categorias de base do Celta de Vigo. Em 2012, transferiu-se para o Hoffenheim, que o emprestou ao Frankfurt para a temporada 2013/14. Uma temporada depois, Joselu ainda atuou pelo Hannover 96 antes de ir para a Inglaterra. Na temporada 2023/24, jogou por empréstimo no Real Madrid e, com seus gols na Champions League, foi responsável pela eliminação do Bayern de Munique na semifinal.

Segundo a reportagem, porém, o Frankfurt não é o único clube interessado. O atacante também pode se transferir para a Espanha, e o Union Berlin também seria outro clube da Bundesliga que está atrás dele. A Lazio também entrou em contato com Joselu no fim de semana para sondar a possibilidade de uma contratação.

Quais números Joselu pode apresentar?

Joselu estreou na seleção espanhola apenas dois dias antes de seu 33º aniversário e soma 17 partidas internacionais (seis gols). Na Euro 2024, entrou em campo em dois jogos e foi campeão europeu com a Furia Roja. Em sua carreira, Joselu disputou 199 jogos de LaLiga (68 gols), 79 partidas na Bundesliga (22 gols) e 68 jogos na Premier League (dez gols).