Surpresa... Ronaldo não foi o melhor jogador da partida entre Portugal e o Uzbequistão!

Uma nova surpresa marcou a Copa do Mundo de 2026, tendo como protagonista Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, após a goleada sobre o Uzbequistão.

Ronaldo liderou a seleção de Portugal à vitória sobre o Uzbequistão por 5 a 0, durante a partida que os enfrentou nesta terça-feira, no estádio de Houston, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Após a goleada, Ronaldo recebeu o prêmio de melhor jogador da partida concedido pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), mas essa não foi a opinião da rede de estatísticas “SofaScore”.

Segundo a rede, “O Don” não obteve a melhor nota da partida, nem mesmo a segunda melhor; ficou em terceiro lugar, apesar de ter marcado dois gols.

Ronaldo recebeu uma nota de 8,5, ficando atrás de Nuno Mendes, que obteve a nota mais alta (8,9), e de Bruno Fernandes (8,7).

Ronaldo deu 7 chutes durante a partida, dos quais 5 acertaram as traves ou a trave, o maior número para qualquer jogador em uma única partida nesta edição da Copa do Mundo, empatado com o equatoriano Enner Valencia e o canadense Jonathan David.

Por outro lado, o “Foguete de Madeira” teve alguns números negativos, já que desperdiçou três chances perigosas e foi flagrado em impedimento duas vezes, o que talvez tenha reduzido sua avaliação pela rede.