Surpresa... Revelada a verdadeira razão por trás das lágrimas de Messi diante da Argélia

As lágrimas do lendário argentino Lionel Messi durante a partida da seleção de seu país contra a Argélia na Copa do Mundo de 2026 geraram polêmica e questionamentos, antes que reportagens da mídia revelassem que o fato não estava relacionado à partida ou ao futebol, mas sim a circunstâncias familiares particulares pelas quais o capitão do “Tango” está passando.

Messi levou a seleção argentina a um início perfeito na jornada de defesa do título mundial, após marcar um hat-trick na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia na primeira rodada da fase de grupos.

Apesar do desempenho brilhante do astro de 39 anos, as câmeras captaram o momento em que ele se emocionou profundamente após marcar seu primeiro gol, parecendo comovido e começando a chorar em campo.

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Após a partida, Messi foi questionado sobre o motivo dessas lágrimas e respondeu: “Sinceramente, isso não tem nada a ver com esporte. Passei por alguns dias difíceis e complicados”.

Reportagens da mídia argentina revelaram posteriormente que o motivo está relacionado à saúde de seu pai, Jorge Messi, que desempenhou um papel fundamental na trajetória do filho, desde o início até sua ascensão ao topo do futebol mundial.

O jornalista esportivo Eduardo Feynman disse à emissora argentina “Rádio Mitre”: “Trata-se de seu pai. A saúde dele não está bem há muito tempo, mais precisamente há vários meses”.

E acrescentou: “Durante esta semana, ocorreram alguns acontecimentos que levaram a uma leve deterioração em seu estado de saúde, e Messi está vivendo esse sofrimento interior como qualquer outra pessoa”.

Jorge Messi é considerada uma das figuras mais influentes na trajetória do capitão da Argentina, já que assumiu a gestão de diversos assuntos relacionados à sua carreira profissional ao longo dos últimos anos e continua desempenhando um papel importante nos bastidores.