Surpresa retumbante: por que Romero não foi expulso no clássico? A comissão técnica de arbitragem revela o motivo

A Comissão Técnica de Arbitragem (CTA) encerrou a polêmica em torno do lance envolvendo Cuti Romero e a presença de Bellingham no dérbi de Madri, confirmando que a intervenção da tecnologia de vídeo junto ao árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias ocorreu por um erro na identificação do jogador que merecia o cartão amarelo, e não para revisar a possibilidade de aplicar o cartão vermelho ao zagueiro do Atlético de Madrid.

Ortiz Arias havia mostrado o cartão amarelo a Bellingham durante um choque com Romero, antes de ser chamado pelo árbitro de vídeo para revisar o lance.

Após retornar ao monitor, o árbitro anulou a advertência ao jogador do Real Madrid e marcou a falta contra Romero, aplicando-lhe o cartão amarelo.

A Comissão Técnica de Arbitragem esclareceu que a sala do VAR poderia ter chamado o árbitro por dois motivos possíveis: corrigir a identidade do jogador que recebeu o cartão ou revisar a existência de uma situação que justificasse a expulsão. No entanto, optou pelo primeiro motivo, após concluir que o erro estava relacionado à identificação do jogador merecedor da advertência, e não considerou o lance como um dos casos que exigem cartão vermelho.

O lance provocou fortes protestos dos jogadores do Real Madrid, que acreditaram inicialmente que o árbitro estava revisando a possibilidade de expulsar Romero, antes de ficar clara posteriormente a natureza da intervenção da tecnologia de vídeo e o verdadeiro motivo por trás da chamada a Ortiz Arias.

Por outro lado, o ex-árbitro internacional Iturralde González teve opinião diferente, ao considerar, durante o programa "Carrusel Deportivo", que a entrada de Romero merecia expulsão, afirmando: "É uma dividida com força excessiva. O jogador tentou tomar a bola e estendeu a perna para pisar nele. Esse golpe, com força excessiva, merece cartão vermelho".

No lance envolvendo Kang-in Lee e Valverde, Iturralde González foi ainda mais categórico, considerando que a entrada do jogador do Atlético de Madrid merecia cartão vermelho, após pisar com força no tornozelo do jogador do Real Madrid por trás.

O ex-árbitro disse que a entrada veio com força excessiva e em uma região de altíssimo risco, esclarecendo que o pisão sobre o tornozelo e o tendão de Aquiles, com essa força, poderia ter causado uma lesão em Valverde.