A recente transferência do português Bernardo Silva para o Real Madrid causou grande repercussão no mundo do futebol, depois que o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano confirmou a conclusão da negociação, descrita como um grande golpe no mercado de transferências, já que o jogador era um dos principais alvos do Atlético de Madrid, e o Barcelona também o colocou entre suas prioridades para reforçar o elenco sob o comando de Hansi Flick, aproveitando sua condição de jogador sem contrato.

De acordo com o que publicou o jornal espanhol “El Confidencial”, a contratação de Silva pelo Real Madrid não foi gratuita como parecia à primeira vista, mas envolveu valores astronômicos que ultrapassaram os limites dos contratos tradicionais.

O jogador recebeu um bônus de assinatura estimado em cerca de 10 milhões de euros líquidos, o que equivale a 20 milhões no total, além de um valor semelhante para seu agente, Jorge Mendes, enquanto receberá um salário anual de cerca de 10 milhões de euros líquidos, o que eleva o valor total do negócio para cerca de 60 milhões de euros caso o contrato seja prorrogado por mais um ano.

O jornal indicou que o anúncio oficial do acordo não ocorrerá antes de julho próximo por motivos fiscais, já que o Real Madrid busca garantir que a permanência de Silva na Espanha não ultrapasse 183 dias durante o ano de 2026, o que lhe permite se beneficiar de uma alíquota de imposto reduzida de 24% em vez de 45%. Esse fator, segundo a reportagem, foi decisivo para o adiamento do anúncio, apesar de o acordo estar fechado há semanas.

As mesmas fontes esclareceram também que o Barcelona e o Atlético de Madrid desistiram da disputa pela contratação do jogador devido às comissões elevadas e aos possíveis riscos fiscais, enquanto o Real Madrid optou por seguir em frente com a negociação, utilizando a mesma fórmula adotada recentemente na contratação do zagueiro Ibrahima Konaté, descrita como uma “transferência gratuita cara” que combina bônus vultosos e salários elevados.

Com essa medida, o Real Madrid continua reforçando seu elenco com nomes de peso, em um projeto liderado por Florentino Pérez e supervisionado tecnicamente por José Mourinho, em meio a expectativas de que Silva se torne um dos pilares da equipe na próxima fase.