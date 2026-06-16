Surpresa para o Al-Nasr... Roberto Martínez decide seu futuro com a seleção de Portugal antes da Copa do Mundo

O espanhol Roberto Martínez, técnico da seleção de Portugal, definiu sua posição quanto à permanência no comando do “Brasil da Europa” após o término da Copa do Mundo de 2026, antes mesmo de disputar a primeira partida do torneio.

Os companheiros do astro português Cristiano Ronaldo iniciam sua trajetória na Copa do Mundo amanhã, quarta-feira, quando enfrentam a seleção da República Democrática do Congo, na primeira rodada do Grupo 11.

Cerca de 24 horas antes da partida, a emissora britânica “TalkSport” confirmou que Roberto Martínez decidiu deixar o cargo de técnico da seleção portuguesa assim que a Copa do Mundo de 2026 terminar.

A emissora confirmou que a decisão do técnico espanhol é definitiva e firme, e não será afetada pelos resultados que a seleção possa alcançar na Copa do Mundo, sejam eles positivos ou negativos.

Isso ocorre no momento em que o nome de Martínez é associado à possibilidade de assumir o comando do Al-Nassr na próxima temporada, após o término de sua passagem pela “Europa do Brasil” na Copa do Mundo, sucedendo o técnico português Jorge Jesus.

No entanto, a emissora “Talk Sport” confirmou que as opções que o técnico espanhol está avaliando são voltar a trabalhar na Premier League ou em um dos campeonatos europeus, além de ter recebido uma proposta para treinar outra seleção.

Martínez assumiu o comando da seleção de Portugal em janeiro de 2023, sucedendo a Fernando Santos, que foi demitido após a eliminação da Copa do Mundo de 2022 nas quartas de final para a seleção do Marrocos.

Apesar da eliminação da Eurocopa 2024 nas quartas de final, o técnico espanhol conseguiu levar os companheiros de Ronaldo ao título da Liga das Nações pela segunda vez na história, em 2025.