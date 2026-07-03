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Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Surpresa... O Al-Ahly estuda a contratação de um novo craque depois de Mahrez e Kessié!

R. Mahrez
F. Kessie
Al-Ahli
Campeonato Saudita
R. Ibanez
Argélia
Costa do Marfim
Arábia Saudita
Brasil

Uma revolução explosiva agita os corredores do Castelo das Copas

A diretoria do Al-Ahli, da Arábia Saudita, planeja se desfazer de mais um jogador estrangeiro, após a decisão de dispensar a dupla formada pelo argelino Riyad Mahrez e pelo marfinense Frank Kessié durante a janela de transferências de verão.

O Al-Ahli anunciou a saída de Kessié após três anos desde sua chegada, e o mesmo se aplica a Mahrez, faltando apenas o anúncio oficial.

De acordo com o jornalista saudita Mohammed Al-Bakiri, os dirigentes do Al-Ahli abriram as negociações para a venda do contrato do zagueiro brasileiro Roger Ibáñez, diante do interesse de vários clubes europeus em contratá-lo durante a janela de transferências de verão.

Al-Bakiri destacou que o principal motivo por trás dessa decisão é a recusa de Ibáñez em renovar seu contrato atual, que ainda tem validade até o verão de 2028. A diretoria deseja acrescentar mais dois anos ao contrato, mas o jogador ainda não deu seu consentimento.

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Ele acrescentou que a diretoria esportiva não deseja repetir o cenário da saída de uma das estrelas do time sem obter um retorno financeiro adequado; por isso, começou a considerar a venda do jogador caso ele continue se recusando a renovar.

Segundo a mesma fonte, o salário anual do zagueiro brasileiro não ultrapassa 9 milhões de euros, o que torna sua transferência para a Europa uma opção fortemente considerada caso as partes cheguem a um acordo nas próximas semanas.

Ibáñez é considerado um dos principais zagueiros da Liga Roshen da Arábia Saudita e desempenhou um papel importante nas conquistas do Al-Ahli, com destaque para a conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia.

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