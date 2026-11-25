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A sequência de lesões teria levado o Bayern de Munique a repensar seus planos para o mercado. De repente, o nome de Younes Ebnoutalib passou a circular.

A grave lesão de Kane, que ficará fora por pelo menos três meses após uma cirurgia no ligamento da sindesmose lesionado, teria sido decisiva para essa mudança de posição internamente.

Segundo a Sport Bild, a direção esportiva, liderada pelo dirigente Max Eberl, agora avalia possíveis contratações no inverno e, talvez, reforços de longo prazo para o ataque. Inicialmente, o clube havia decidido não atuar no complicado mercado da pausa de inverno após o primeiro turno. O principal dirigente do clube, Jan-Christian Dreesen, havia reforçado essa posição recentemente.

“Hoje eu digo: não”, afirmou ele em entrevista ao tz/Münchner Merkur e ao Bild. “Mas ainda é muito cedo para avaliar a situação como um todo. Luis Diaz está voltando agora, Jamal voltou, Alphonso Davies voltará em breve, Michael Olise felizmente não sofreu uma lesão mais grave. No Natal, vamos ver qual é a situação naquele momento. Mas é sabido que não sou fã do mercado de inverno. Ele pode ser bom para vender, mas não para comprar. Porque só se compra sob pressão. Normalmente, os clubes não liberam seus melhores jogadores no inverno, ou é preciso pagar muito dinheiro.”

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O jogador que o Bayern passou a observar, segundo a Sport Bild, certamente custaria muito dinheiro. Trata-se de Younes Ebnoutalib, do Eintracht Frankfurt. Embora ainda não haja nada de concreto, o clube mais vezes campeão da Alemanha acompanha a evolução do jogador da seleção alemã no Eintracht.

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Ebnoutalib estaria insatisfeito por ocupar uma posição abaixo de Jonathan Burkardt na hierarquia dos atacantes, embora os dois tenham os mesmos números em dez jogos da liga: seis gols e uma assistência. Ele sentiria falta de um pouco de reconhecimento, afirma a Sport Bild.

Mas, após o retorno de Kane, Ebnoutalib dificilmente poderia esperar ser a primeira opção para o ataque em Munique. Por isso, uma transferência para o Bayern faria pouco sentido para ele. Além disso, precisa de minutos em campo para continuar sendo convocado por Jürgen Klopp, algo que estaria longe de ser garantido no Bayern.

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Borussia Dortmund também monitora Ebnoutalib e tem mais chances

Uma contratação apressada de Ebnoutalib tampouco parece fazer sentido para o Bayern. Segundo a Sport Bild, o Eintracht pediria entre 30 milhões e 40 milhões de euros pelo jogador de 23 anos, cujo contrato vai até 2031. Uma oferta nessa faixa, porém, poderia levar o clube a liberá-lo já no inverno. Uma transferência no verão, no entanto, parece bem mais provável.

Nesse caso, o Borussia Dortmund também poderia entrar na disputa. Lá, o diretor esportivo Ole Book, pessoa próxima a Ebnoutalib, conduz as negociações de transferências. A relação entre os dois continua excelente. Book, de 40 anos, é considerado o responsável por “salvar a carreira” de Ebnoutalib: tirou o atacante do anonimato na Regionalliga, onde jogava pelo FC Gießen, e, no SV Elversberg, o jogador de 1,91 metro rapidamente se tornou um dos melhores atacantes da segunda divisão alemã.

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Depois de um ano, Ebnoutalib se transferiu para o Eintracht Frankfurt por oito milhões de euros. Lá, chegou à seleção e teria despertado o interesse do Borussia Dortmund. O clube já teria discutido o nome de Ebnoutalib em reuniões de planejamento do elenco e pretende continuar acompanhando de perto sua evolução.

Se o artilheiro Serhou Guirassy decidir nas próximas semanas não renovar seu contrato para além de 2028 e quiser iniciar um novo capítulo na carreira, as conversas entre o Borussia Dortmund e Ebnoutalib poderão avançar.

Getty

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Choupo-Moting pode voltar ao Bayern de Munique?

Enquanto isso, o Bayern também foi associado recentemente a um possível reforço na janela de inverno: o retorno de Eric-Maxim Choupo-Moting sem custos de transferência . A Sky informou que o clube ao menos discute internamente se faria sentido trazer de volta o jogador, agora com 37 anos, que marcou 38 gols e deu 13 assistências em 122 partidas oficiais pelo Bayern entre 2020 e 2024.

O contrato de Choupo-Moting com o New York Red Bulls, da MLS, termina no fim do ano. Em sua segunda temporada nos Estados Unidos, porém, ele pouco convenceu: foram cinco gols em 22 jogos. Resta saber se ainda pode ajudar o Bayern dentro de campo.

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Por ora, Eberl desconversou quando questionado sobre um possível retorno de Choupo-Moting e afirmou que o clube confia “cem por cento” nos jogadores que ainda estão à disposição. “Antes de tudo, queremos esperar para ver como será o retorno dos jogadores lesionados. Precisamos avaliar em janeiro como estará nosso elenco”, disse Eberl.