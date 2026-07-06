Surpresa no mercado de transferências... Ex-jogador do Barcelona está prestes a ingressar na Liga Marroquina

Parece que o clube Ittihad de Tânger se prepara para agitar o mercado de transferências de verão no Marrocos com uma contratação de peso, depois de estar prestes a chegar a um acordo com o marroquino Mounir El Haddadi, ex-jogador do Barcelona e do Sevilla, em uma jogada que pode se tornar uma das contratações mais importantes da Liga Profissional Marroquina neste verão.

O site Africafoot informou que o Ittihad de Tânger está prestes a fechar o contrato com o ex-jogador da seleção marroquina, depois que as negociações entre todas as partes registraram um grande avanço nos últimos dias.

A reportagem esclareceu que as partes chegaram a um acordo preliminar, restando apenas a conclusão de alguns trâmites administrativos e financeiros antes do anúncio oficial da transação, a menos que ocorram imprevistos de última hora.

A diretoria do Union de Tânger atribui grande importância à concretização dessa negociação, ciente do valor técnico e da vasta experiência do jogador, especialmente após uma temporada em que o time não atingiu as ambições esperadas. O clube espera reforçar seu ataque com um jogador que possua qualidade, liderança e experiência, além de enviar uma mensagem forte à sua torcida antes do início da nova temporada.

Mounir El Haddadi chega após uma passagem de uma temporada pelo clube iraniano Esteghlal de Teerã, ao qual se juntou em setembro de 2025 em uma transferência sem custos, após o término de seu contrato com o Leganés, da Espanha.

Rapidamente, o jogador se impôs na equipe iraniana e apresentou um desempenho consistente ao longo da temporada 2025-2026, comprovando sua capacidade de adaptação e competitividade, apesar da mudança para um novo ambiente futebolístico.

O atacante, de 30 anos, disputou 28 partidas em diversas competições, totalizando 2.109 minutos em campo, marcando quatro gols e dando cinco assistências, confirmando assim sua importância no esquema ofensivo do time.

Na Primeira Divisão do Irã, disputou 18 partidas, nas quais marcou três gols e deu três assistências, enquanto participou de oito partidas na Liga dos Campeões da Ásia 2, nas quais marcou um gol e deu uma assistência, além de ter dado uma assistência em duas partidas da Copa do Irã.

Embora esses números possam não refletir totalmente seu impacto em campo, eles confirmam sua capacidade de manter um alto nível competitivo, utilizando sua vasta experiência em benefício da equipe.

O relatório também destacou que El Haddadi deixou o Irã em meio ao agravamento da instabilidade de segurança na região, optando por dar continuidade à sua carreira em um ambiente mais estável — informação que o site Africafoot havia divulgado com exclusividade anteriormente.

Caso a negociação seja concretizada, Mounir El Haddadi, aos 30 anos, viverá sua primeira experiência na Liga Marroquina, sabendo-se que seu valor de mercado atual é de cerca de 1,5 milhão de euros, de acordo com o site “Transfermarkt”.

Espera-se que o atacante marroquino traga um grande valor técnico ao Ittihad de Tânger, graças à experiência que adquiriu nos mais altos níveis do futebol europeu, tanto na La Liga quanto nas competições continentais.

El Haddadi se formou na famosa academia “La Masia”, do Barcelona, antes de ser promovido ao time principal, e depois passou por várias experiências na Liga Espanhola vestindo as cores do Valencia, do Deportivo Alavés, do Sevilla, do Getafe, do Las Palmas e do Leganés.

Durante sua passagem pelo Sevilla, seu valor de mercado atingiu seu pico, chegando a 12 milhões de euros após sua transferência para o clube andaluz em 2019, o que reflete o prestígio que conquistou ao longo de sua trajetória na La Liga antes de se transferir para os campos asiáticos.

Os motivos do interesse do Ittihad de Tânger pelo jogador não se limitam apenas ao seu histórico, mas se estendem também às suas habilidades técnicas, já que ele joga bem nas duas alas e também pode atuar como segundo atacante atrás do ponta-de-lança.

Al-Haddadi se destaca por suas excelentes habilidades individuais, velocidade, capacidade de criar jogadas e leitura do jogo, além de sua contribuição eficaz na ligação entre as linhas da equipe — elementos que proporcionam à comissão técnica diversas opções ofensivas.

E se tudo correr como planejado nos próximos dias, o Ittihad de Tânger terá uma das principais contratações da janela de transferências de verão da Liga Marroquina, em uma transação que poderá reforçar significativamente as ambições do clube, além de trazer um reforço de qualidade para a competição nacional com a presença de um jogador que já vestiu a camisa do Barcelona, do Sevilla e de vários dos clubes mais tradicionais da Liga Espanhola.

O site Africafoot também havia revelado, há algumas semanas, o interesse do Wydad e do Raja em contratar Mounir El Haddadi, antes que o Union de Tânger se tornasse o clube mais próximo de fechar o negócio.