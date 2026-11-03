Surpresa no futuro de Imam Ashour: ele vai se transferir para o Campeonato Saudita?

O nome do internacional egípcio Imam Ashour, meio-campista do Al Ahly, voltou a dominar o cenário no mercado de transferências, depois que o clube saudita Al Ittihad renovou seu interesse em contar com seus serviços, em um movimento que pode abrir caminho para a retomada das negociações entre as duas partes durante a próxima janela de transferências de inverno, em meio a questionamentos sobre a posição do jogador e do Al Ahly diante dessa possibilidade.

O Al Ittihad estuda a possibilidade de contratar Imam Ashour em janeiro próximo, depois de o nome do jogador já ter sido associado a uma transferência para as fileiras do clube durante a última janela de transferências de verão, antes de ele definir sua situação ao prorrogar seu contrato com o Al Ahly até 2030.

O jornal saudita "Al Weeam" noticiou que Imam Ashour voltou aos planos do Al Ittihad, diante do desejo do clube de reforçar seu elenco com contratações de peso durante a janela de transferências de inverno, destacando que a diretoria já começou a preparar suas movimentações no mercado de janeiro.

O jornal acrescentou que o Al Ittihad está analisando o caso do jogador egípcio sob todos os aspectos nestas horas, antes de tomar uma decisão sobre apresentar uma proposta oficial para contar com seus serviços.

A renovação do interesse saudita em Imam Ashour ocorre em um momento em que o jogador está afastado da participação com o Al Ahly, depois de ficar de fora das últimas três partidas da equipe contra Ceramica Cleopatra, Modern Sport e Al Mokawloon Al Arab.

O Al Ahly havia esclarecido, por meio de seu site oficial, que a exclusão de Imam Ashour das últimas partidas se deu apenas por razões técnicas, afirmando que o jogador participa normalmente dos treinos coletivos e não sofre de qualquer lesão.

O meio-campista egípcio não deu a contribuição esperada em termos de números durante a atual temporada, já que disputou apenas quatro partidas com a camisa do Al Ahly, sem conseguir marcar nenhum gol ou dar assistências para seus companheiros.

Por outro lado, o Al Ittihad vive um período difícil no que diz respeito aos resultados continentais, depois de sofrer uma pesada derrota em casa e diante de sua torcida para o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, pelo placar de 4 a 1, na partida que os reuniu pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia de elite.

A equipe saudita manteve a sangria de pontos, enquanto o Al Ain fortaleceu sua posição na liderança do grupo do Oeste, depois de elevar seu saldo para 12 pontos, isolado na primeira colocação.

Em contrapartida, o Al Ittihad estacionou nos quatro pontos, na nona colocação, complicando suas contas na disputa pelas vagas de classificação, o que pode levar a diretoria a se movimentar com força no mercado de transferências de inverno para reforçar a equipe com novos elementos.