Surpresa no Bernabéu: a liga de futebol americano embaralha os planos do Real Madrid

O Real Madrid se prepara para renovar mais uma vez o gramado do estádio Santiago Bernabéu, após receber uma partida da liga de futebol americano (NFL), apesar de os dirigentes do clube estarem satisfeitos com as condições atuais, depois de acreditarem que finalmente havia sido encontrada uma solução para os problemas que atormentaram o gramado durante anos. Mas receber o evento americano os obrigará a preparar o campo novamente, segundo informou o jornal espanhol "Marca".

O Real Madrid fará sua última partida em casa antes do evento contra o Leipzig, e os preparativos para receber o confronto entre Atlanta Falcons e Cincinnati Bengals começam no dia 21 de outubro. Esses trabalhos exigirão a ampliação da área do campo e a pintura de suas linhas e da zona final, da mesma forma que ocorreu no ano passado.

A natureza do futebol americano impõe grandes desafios ao gramado, por causa do peso dos jogadores, de seus movimentos violentos e dos choques frequentes, o que pode causar danos severos à grama.

No ano passado, o Real Madrid havia explicado que o embate de atletas que pesam mais de 100 quilos cada um sobre o gramado torna natural a deterioração de suas condições.

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Após o fim da partida, o clube retirará as partes danificadas e plantará grama nova, em um processo que será planejado com cuidado para reduzir o período de recuperação, com o objetivo de deixar o estádio pronto para receber o confronto contra o Celta de Vigo no dia 22 de novembro, aproveitando a data Fifa para acelerar os trabalhos de manutenção. A partida deve coincidir com o retorno de Vinícius Júnior, após o cumprimento de sua suspensão de quatro jogos.

Em outro contexto, a data da partida do Real Madrid contra o Valencia no estádio Mestalla gerou descontentamento na diretoria do clube, por ser disputada apenas 72 horas depois do confronto com o Olympiacos em Atenas, pela Liga dos Campeões.

O canal oficial do Real Madrid (RMTV) criticou esse calendário, considerando que as datas das partidas representam uma das principais ferramentas de Javier Tebas, presidente da LaLiga, para pressionar o clube.

O paradoxo, porém, é que os jogadores do Real Madrid não compartilham a objeção da diretoria. Ao contrário, estão satisfeitos com a data definida para a partida, já que ela será realizada no sábado, 7 de novembro, o que lhes dá a chance de assistir ao jogo da NFL no estádio Santiago Bernabéu no domingo seguinte.

O clube preferia que a partida contra o Valencia fosse no domingo, 8 de novembro, mas essa data impediria que os jogadores assistissem ao jogo de futebol americano. E com vários apreciadores desse esporte dentro do vestiário, parece que a data que irritou a diretoria do Real Madrid tem um lado positivo para seus jogadores.