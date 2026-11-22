Compartilhar Siga GOAL no Google

O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, divulgou a escalação oficial da equipe para o duelo contra o Villarreal, na noite deste domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, em uma partida de grande importância para o clube catalão na briga para se manter na liderança da tabela.

Publicidade

Entre as escolhas de Flick estão a escalação do holandês Frenkie de Jong na defesa, além da opção surpreendente pelo atacante alemão Karim Adeyemi no setor ofensivo, no lugar de Anthony Gordon, que começa a partida no banco de reservas.

A presença de Frenkie de Jong na linha defensiva, ao lado de Eric García, Gerard Martín e João Cancelo, acontece com Pau Cubarsí no banco, como medida de precaução após a lesão sofrida recentemente defendendo a seleção de seu país.

A escolha reflete o desejo do treinador alemão de aproveitar as qualidades de De Jong na construção das jogadas e na saída de bola desde o campo de defesa, valendo-se de sua boa visão de jogo e de sua capacidade de manter a posse sob pressão.

No meio-campo, Flick aposta em Marc Bernal, Pedri e Fermín López, um trio que combina a capacidade de controlar o ritmo do jogo, a movimentação entre as linhas e a criação de chances.

Publicidade Publicidade

Adeyemi no lugar de Gordon: uma mudança chamativa no ataque

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

A escolha de Karim Adeyemi para comandar o ataque ao lado de Lamine Yamal e Raphinha chama a atenção, já que Anthony Gordon começa a partida no banco de reservas.

A presença de Adeyemi dá ao Barcelona uma opção ofensiva baseada na velocidade e na movimentação às costas dos zagueiros, uma das principais características do atacante alemão, sobretudo nos espaços que podem surgir atrás da linha defensiva do Villarreal quando o Submarino Amarelo avançar para o ataque.

Publicidade

Flick parece apostar na variedade de soluções ofensivas, em vez de depender de nomes específicos, com Yamal e Raphinha pelos lados e com a capacidade de Fermín López e Pedri de dar suporte a partir do meio-campo.

O treinador alemão mantém Anthony Gordon como uma carta na manga que pode ser utilizada durante a partida, assim como Dani Olmo, Gavi e Gabriel Jesus, o que lhe oferece várias opções para mudar a cara da equipe de acordo com o andamento do jogo.

Publicidade

A escalação oficial do Barcelona contra o Villarreal

O Barcelona foi escalado no 4-3-3, da seguinte forma:

Publicidade

Goleiro: Joan García.

Defesa: Frenkie de Jong, Eric García, Gerard Martín e João Cancelo.

Publicidade

Meio-campo: Fermín López, Marc Bernal e Pedri.

Ataque: Lamine Yamal, Raphinha e Karim Adeyemi.

Publicidade

No banco de reservas: Wojciech Szczęsny, Dominik Livaković, Pau Cubarsí, Álex Campos, Jules Koundé, Alejandro Balde, Brian Fariñas, Gavi, Dani Olmo, Anthony Gordon e Gabriel Jesus.

Barcelona busca reforçar a liderança contra o Villarreal

Publicidade

O confronto chega em um momento importante para o Barcelona, que lidera a tabela do Campeonato Espanhol com 33 pontos em 12 jogos, com 11 vitórias e uma derrota, além de 48 gols marcados e 13 sofridos.

O time catalão está empatado em pontos com o Real Madrid, segundo colocado, que tem um jogo a mais. Por isso, a vitória sobre o Villarreal representa uma oportunidade importante de recuperar a vantagem de 3 pontos na corrida pelo título.

Publicidade

Antes da pausa para a Data Fifa, o Barcelona encerrou sua sequência de jogos com uma vitória valiosa sobre o Atlético de Madrid por 2 a 1, fora de casa, graças a dois gols de Fermín López. Foi o terceiro triunfo consecutivo da equipe em todas as competições, mantendo o início forte na atual temporada.

Do outro lado, o Villarreal entra em campo na oitava posição, com 15 pontos. Em 12 partidas, a equipe soma quatro vitórias, três empates e cinco derrotas, com 17 gols marcados e 15 sofridos.

Publicidade

Os números mostram uma grande diferença entre as duas equipes em termos de produção ofensiva: o Barcelona marcou 48 gols até agora, contra 17 do Villarreal, o que coloca a defesa do time visitante diante de um teste difícil contra o poderio ofensivo do clube catalão.

A partida ganha ainda mais importância para Flick por anteceder um período de calendário apertado, já que o Barcelona terá nove compromissos em 27 dias. Assim, vencer e manter os jogadores em boas condições estão entre os principais objetivos da comissão técnica na próxima fase.