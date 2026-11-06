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Khaled Mahmoud
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Surpresa no ataque e várias ausências: Zidane revela sua segunda convocação com a França

Itália x França
Itália
França
Liga das Nações A
França x Turquia
Turquia
Z. Zidane
Itália
França
Turquia

Zidane abre as portas da seleção para novos rostos na segunda lista da França

Zinedine Zidane, técnico da seleção da França, anunciou nesta sexta-feira a sua segunda convocação desde que assumiu o comando técnico dos Bleus, com vistas aos próximos confrontos contra Itália e Turquia pela Liga das Nações da Europa.

Esta lista chega após o primeiro e aguardado anúncio em setembro passado, com Zidane dando continuidade ao seu comando técnico à frente da seleção francesa na próxima data internacional; a seleção dos Bleus visita a Itália no dia 12 de novembro,antes de receber a seleção da Turquia no dia 15 de novembro, em duas partidas decisivas para definir a vaga de classificação às quartas de final do torneio, bastando à França um empate para assegurar oficialmente a passagem à próxima fase.

O ex-treinador do Real Madrid enfrenta uma série de desafios durante a atual data internacional, diante da ausência de um grande número de peças titulares por lesão; estão fora William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Manu Koné (Roma), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) e Esteban Lepaul (Rennes).

Soma-se à lista de desfalques o zagueiro Dayot Upamecano, que ficará fora do confronto do Milan contra a Itália por suspensão, o que levou Zidane a recorrer a novos rostos e nomes que retornam para suprir a falta numérica.

Próximas partidas
ITÁ

ITÁ

Liga das Nações A

12 de nov. de 2026

FRA

FRA

FRA

FRA

Liga das Nações A

15 de nov. de 2026

TUR

TUR

A lista teve uma grande surpresa com a convocação do atacante Pablo Pagis para registrar a sua primeira aparição pela seleção principal, além do retorno de Aurélien Tchouaméni ao meio-campo dos Bleus, e da presença de Malo Gusto para compensar a ausência do lesionado Koundé, somada à convocação de Andy Diouf, Jérémy Jacquet e Lucas Da Cunha.

No setor ofensivo, Zidane conta com a prontidão para o gol da dupla Kylian Mbappé e Michael Olise, além de Bradley Barcola, Désiré Doué e o retorno de Marcus Thuram. Já o meio-campo é comandado por Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Adrien Rabiot e Warren Zaïre-Emery, ao lado de Tchouaméni, numa lista composta por 23 jogadores para brigar pela vaga de classificação.

A França lidera o Grupo 1 com 10 pontos, enquanto a Itália ocupa a segunda posição com 7 pontos, à frente da Bélgica, terceira com 6 pontos, ao passo que a Turquia fecha a tabela sem nenhum ponto.

Confira a seguir a lista da França:

Goleiros: Mike Maignan (Milan) - Guillaume Restes (Toulouse) - Robin Risser (Lens)

Defesa: Andy Diouf (Inter de Milão) - Malo Gusto (Chelsea) - Jérémy Jacquet (Liverpool) - Pierre Kalulu (Juventus) - Ibrahima Konaté (Real Madrid) - Adrien Truffert (Bournemouth) - Dayot Upamecano (Bayern de Munique) - Leny Yoro (Manchester United)

Meio-campo: Eduardo Camavinga (Real Madrid) - Rayan Cherki (Manchester City) - Lucas Da Cunha (Como) - Adrien Rabiot (Milan) - Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) - Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Ataque: Bradley Barcola (Liverpool) - Désiré Doué (Paris Saint-Germain) - Kylian Mbappé (Real Madrid) - Michael Olise (Bayern de Munique) - Pablo Pagis (Paris FC) - Marcus Thuram (Inter de Milão)

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