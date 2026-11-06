Zinedine Zidane, técnico da seleção da França, anunciou nesta sexta-feira a sua segunda convocação desde que assumiu o comando técnico dos Bleus, com vistas aos próximos confrontos contra Itália e Turquia pela Liga das Nações da Europa.
Esta lista chega após o primeiro e aguardado anúncio em setembro passado, com Zidane dando continuidade ao seu comando técnico à frente da seleção francesa na próxima data internacional; a seleção dos Bleus visita a Itália no dia 12 de novembro,antes de receber a seleção da Turquia no dia 15 de novembro, em duas partidas decisivas para definir a vaga de classificação às quartas de final do torneio, bastando à França um empate para assegurar oficialmente a passagem à próxima fase.
O ex-treinador do Real Madrid enfrenta uma série de desafios durante a atual data internacional, diante da ausência de um grande número de peças titulares por lesão; estão fora William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Manu Koné (Roma), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) e Esteban Lepaul (Rennes).
Soma-se à lista de desfalques o zagueiro Dayot Upamecano, que ficará fora do confronto do Milan contra a Itália por suspensão, o que levou Zidane a recorrer a novos rostos e nomes que retornam para suprir a falta numérica.
A lista teve uma grande surpresa com a convocação do atacante Pablo Pagis para registrar a sua primeira aparição pela seleção principal, além do retorno de Aurélien Tchouaméni ao meio-campo dos Bleus, e da presença de Malo Gusto para compensar a ausência do lesionado Koundé, somada à convocação de Andy Diouf, Jérémy Jacquet e Lucas Da Cunha.
No setor ofensivo, Zidane conta com a prontidão para o gol da dupla Kylian Mbappé e Michael Olise, além de Bradley Barcola, Désiré Doué e o retorno de Marcus Thuram. Já o meio-campo é comandado por Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Adrien Rabiot e Warren Zaïre-Emery, ao lado de Tchouaméni, numa lista composta por 23 jogadores para brigar pela vaga de classificação.
A França lidera o Grupo 1 com 10 pontos, enquanto a Itália ocupa a segunda posição com 7 pontos, à frente da Bélgica, terceira com 6 pontos, ao passo que a Turquia fecha a tabela sem nenhum ponto.
Confira a seguir a lista da França:
Goleiros: Mike Maignan (Milan) - Guillaume Restes (Toulouse) - Robin Risser (Lens)
Defesa: Andy Diouf (Inter de Milão) - Malo Gusto (Chelsea) - Jérémy Jacquet (Liverpool) - Pierre Kalulu (Juventus) - Ibrahima Konaté (Real Madrid) - Adrien Truffert (Bournemouth) - Dayot Upamecano (Bayern de Munique) - Leny Yoro (Manchester United)
Meio-campo: Eduardo Camavinga (Real Madrid) - Rayan Cherki (Manchester City) - Lucas Da Cunha (Como) - Adrien Rabiot (Milan) - Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) - Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)
Ataque: Bradley Barcola (Liverpool) - Désiré Doué (Paris Saint-Germain) - Kylian Mbappé (Real Madrid) - Michael Olise (Bayern de Munique) - Pablo Pagis (Paris FC) - Marcus Thuram (Inter de Milão)