Zinédine Zidane, técnico da seleção da França, anunciou nesta sexta-feira sua segunda lista desde que assumiu o comando dos Bleus, visando os próximos confrontos contra Itália e Turquia pela Liga das Nações da Europa.
Esta convocação chega após o primeiro anúncio, muito aguardado, em setembro passado, com Zidane dando continuidade ao seu comando técnico da seleção francesa nesta próxima data Fifa. Os Bleus visitam a seleção italiana no dia 12 deste mês de novembro, antes de receberem a seleção da Turquia no dia 15 de novembro, em duas partidas decisivas para garantir a vaga nas quartas de final do torneio, bastando à França um empate para assegurar oficialmente a classificação à próxima fase.
O ex-treinador do Real Madrid enfrenta uma série de desafios durante esta data Fifa diante da ausência de um grande número de peças fundamentais por motivo de lesão. Estão fora William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Manu Koné (Roma), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) e Esteban Lepaul (Rennes).
Soma-se à lista de desfalques o zagueiro Dayot Upamecano, que ficará de fora do confronto contra a Itália, em Milão, por suspensão, o que levou Zidane a recorrer a rostos novos e a nomes que retornam para suprir a carência numérica.
A lista trouxe uma grande surpresa com a convocação do atacante Pablo Pagis para fazer sua estreia pela seleção principal, além do retorno de Aurélien Tchouaméni ao meio-campo dos Bleus e da presença de Malo Gusto para compensar a ausência do lesionado Koundé, somando-se às convocações de Andy Diouf, Jérémy Jacquet e Lucas Da Cunha.
No setor ofensivo, Zidane conta com a prontidão de goleadores da dupla Kylian Mbappé e Michael Olise, além de Bradley Barcola, Désiré Doué e o retorno de Marcus Thuram. Já o meio-campo é comandado por Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Adrien Rabiot e Warren Zaïre-Emery, ao lado de Tchouaméni, em uma lista composta por 23 jogadores para lutar pela vaga de classificação.
A França lidera o Grupo 1 com 10 pontos, enquanto a Itália ocupa a segunda colocação com 7 pontos, à frente da Bélgica, terceira com 6 pontos, com a Turquia na lanterna, sem pontos.
A seguir, a lista da França:
Goleiros: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)
Defesa: Andy Diouf (Internazionale), Malo Gusto (Chelsea), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern de Munique), Leny Yoro (Manchester United)
Meio-campo: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Adrien Rabiot (Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)
Ataque: Bradley Barcola (Liverpool), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern de Munique), Pablo Pagis (Paris FC), Marcus Thuram (Internazionale)