Reportagens da imprensa revelaram os detalhes da escalação do Al-Ahli de Jeddah, que viaja para a Cidade Esportiva de Al-Majma’ah para enfrentar o Al-Fayha na Liga Roshen da Arábia Saudita.

O Al-Ahli visita o Al-Fayha amanhã, quarta-feira, no estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma'ah, em partida antecipada da 29ª rodada da Liga Roshen.

O jornalista saudita Walid Saeed informou, através de sua conta oficial no site “X”, que o alemão Matthias Jaissle, técnico do Al-Ahli de Jeddah, decidiu deixar o zagueiro brasileiro Roger Ibáñez fora da lista de convocados para a partida.

O zagueiro brasileiro sofreu uma lesão durante a vitória por 3 a 0 sobre o Damac, no último sábado, no Estádio Al-Inmaa, pela 27ª rodada da Liga Roshen, quando deixou o campo aos 52 minutos, sendo substituído por Mohammed Suleiman Bakr.

Apesar de Ibáñez ter se recuperado da lesão, Yassine decidiu poupá-lo, para que ele esteja pronto para o início da campanha do time na Liga dos Campeões da Ásia, na próxima segunda-feira, quando enfrentará o Al-Duhail do Catar, no Estádio Al-Inmaa, em Jeddah, nas oitavas de final.

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Por outro lado, o técnico alemão decidiu trazer de volta o ala saudita Saleh Abu Al-Shamat à lista, após ele ter ficado fora da equipe desde o confronto contra o Al-Hilal, no último dia 18 de março, nas semifinais da Copa do Guardião das Duas Mesquitas, devido a uma cirurgia.

Já a surpresa mais marcante foi a inclusão do jovem atacante brasileiro Ricardo Matías na lista, para completar a cota de oito estrangeiros, diante da ausência dos zagueiros brasileiro Roger Ibáñez e turco Merih Demiral, além do meio-campista francês Valentin Atangana.

O Al-Ahli ocupa a terceira posição na Liga Roshen, com 65 pontos, a cinco pontos do líder Al-Nassr e atrás do Al-Hilal, segundo colocado, no saldo de gols.