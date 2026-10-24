Surpresa nas contas da Bola de Ouro: Cristiano Ronaldo supera Messi e o Real Madrid atropela o Barcelona!

A Bola de Ouro deixou de ser apenas uma disputa anual em que os melhores jogadores do mundo competem pela conquista da mais importante honraria individual do futebol, e se transformou, ao longo de quase sete décadas, em um registro histórico que documenta a ascensão das lendas, a mudança no equilíbrio de forças entre clubes e seleções, e as épocas em que determinados nomes impuseram seu domínio sobre o esporte. Mas e se a comparação não se limitasse ao número de vezes em que o prêmio foi conquistado? E se cada participação, cada colocação de destaque e cada vez que um jogador chegou perto do topo fossem contabilizadas, reescrevendo a história da Bola de Ouro sob uma perspectiva totalmente diferente?

Essa pergunta abre a porta para um confronto estatístico fascinante entre os gigantes do futebol, que ultrapassa as comparações tradicionais para medir a continuidade e o impacto ao longo das gerações. Em um estudo estatístico abrangente, Santi García Cremades tentou reorganizar o panorama histórico do prêmio, convertendo as colocações dos jogadores na votação anual em pontos cumulativos, o que permite medir a presença a longo prazo, e não apenas contabilizar o número de Bolas de Ouro erguidas por cada craque.

E os resultados revelaram surpresas que merecem atenção; o Real Madrid liderou a lista dos clubes mais influentes na história do prêmio, à frente de seu rival Barcelona por uma margem clara, enquanto Cristiano Ronaldo ocupou a primeira posição na classificação individual por pontos, superando Lionel Messi por uma diferença reduzida, apesar da superioridade do craque argentino no número de vezes em que conquistou a Bola de Ouro e na média de pontos por participação.

No âmbito das nacionalidades, a Alemanha se impôs na liderança, beneficiando-se de um longo legado construído por gerações sucessivas de craques, enquanto os números revelaram diferenças claras entre países e clubes na forma de construir sua presença histórica, seja por meio de um amplo conjunto de jogadores ou com base no gênio de um craque excepcional, segundo informou o jornal espanhol Marca.

Uma nova fórmula reescreve a história da Bola de Ouro

O estudo se baseou na análise de 69 edições da Bola de Ouro realizadas entre 1956 e 2025, com exceção do ano de 2020, em que o prêmio não foi concedido. A análise incluiu 2.099 registros de jogadores ao longo das diferentes edições, com a representação de 213 clubes e 66 países ou nacionalidades.

O pesquisador não se baseou apenas no número de prêmios conquistados por cada jogador, mas criou um sistema que concede pontos de forma progressiva conforme a colocação ocupada pelo jogador na votação. O primeiro colocado recebe 30 pontos, o segundo 29 pontos, o terceiro 28 pontos, e assim por diante, segundo um sistema batizado de P30.

A importância desse método reside no fato de que ele atribui maior valor à continuidade e permite avaliar os jogadores que mantiveram sua presença entre os principais candidatos ao prêmio por longos anos, mesmo que não tenham sido premiados em todas as ocasiões.

Segundo essa perspectiva, o valor de um jogador não se limita ao número de vezes em que ele chegou ao topo, mas se estende à sua capacidade de permanecer próximo a ele, de competir com as gerações sucessivas e de manter seu lugar no círculo da elite.

Dessa forma, o estudo oferece uma leitura diferente da história da Bola de Ouro, que não anula a importância dos títulos individuais, mas acrescenta a ela outro critério que mede a dimensão da presença cumulativa e revela a diferença entre o brilho excepcional em temporadas específicas e a excelência contínua ao longo de uma carreira extensa.

Real Madrid: um império histórico que supera o Barcelona

Quando se trata do impacto cumulativo na história da Bola de Ouro, o Real Madrid não deixa muito espaço para debate, de acordo com os resultados do estudo, após liderar a classificação com 3.189 pontos, à frente do Barcelona, que ficou em segundo lugar com um total de 2.717 pontos.

A diferença entre os dois gigantes espanhóis reflete a dimensão da presença madridista que se estende por gerações sucessivas, enquanto a Juventus ficou em terceiro lugar com 2.059 pontos, seguida pelo Bayern de Munique com 2.027 pontos, e depois o Milan em quinto lugar com 1.829 pontos.

A superioridade do Real Madrid não está associada a uma única fase dourada ou a um grupo limitado de craques, mas à sua capacidade de manter seu lugar entre os clubes que reúnem os principais jogadores do mundo ao longo de diferentes décadas. O clube apareceu nas colocações históricas do prêmio em 57 edições, desde a era de Alfredo Di Stéfano e Raymond Kopa até a era de Cristiano Ronaldo e dos craques que vestiram a camisa da equipe nos períodos posteriores.

Uma das estatísticas revela um segredo importante por trás dessa superioridade; Cristiano Ronaldo somou 261 pontos em favor do Real Madrid ao longo de sua trajetória ligada ao clube, mas contribuiu com apenas 8,2% do total de seus pontos históricos, que chega a 3.189 pontos.

Isso significa que a posição do clube não foi construída sobre um único jogador, por maior que seja sua grandeza, mas se formou por meio de uma longa sequência de craques que mantiveram a presença da equipe na disputa da Bola de Ouro e deixaram suas marcas em diferentes períodos de tempo.

Já o Barcelona teve uma parcela maior de seu acervo histórico ligada a Leo Messi, que contribuiu com 14,9% do total de pontos do clube, de 2.717 pontos. Isso reflete o impacto excepcional do craque argentino em um dos períodos mais marcantes do clube catalão, sem anular as contribuições das outras gerações que mantiveram sua posição entre os grandes da Europa.

Depois de Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern de Munique e Milan, veio o Manchester United em sexto lugar com 1.636 pontos, depois a Inter de Milão com 1.362 pontos, o Liverpool com 1.098 pontos, o Ajax com 734 pontos e o Manchester City com 719 pontos.

Essa lista confirma que o impacto na história da Bola de Ouro não está necessariamente associado a uma única época ou a um nome isolado, mas se forma a partir do acúmulo das conquistas dos indivíduos ao longo de muitos anos.

Cristiano Ronaldo vence nos pontos, e Messi decide a batalha dos prêmios

A comparação entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi parece ainda mais fascinante quando é medida pelos números cumulativos, após o estudo conceder ao craque português a liderança com 460 pontos, contra 450 pontos de seu rival argentino.

A diferença entre as duas lendas não ultrapassa dez pontos, o que reflete uma proximidade notável entre duas carreiras excepcionais que dominaram o futebol mundial por longos anos, e cada uma delas redefiniu os parâmetros do brilho individual e da continuidade no topo.

Mas o quadro muda ao passar do total de pontos para o número de vezes em que o prêmio foi conquistado e a média de pontos por participação. Messi conquistou a Bola de Ouro oito vezes, à frente de Cristiano Ronaldo por três prêmios, e subiu ao pódio de premiação 14 vezes, contra 12 vezes do craque português. Messi também supera na média de pontos por participação, após alcançar um índice de 28,125 pontos, contra 25,556 pontos de Ronaldo.

Esses números revelam uma diferença na natureza da superioridade entre os dois craques; Cristiano se beneficiou da longa duração de sua carreira competitiva e de sua capacidade de permanecer no círculo da disputa pelo prêmio ao longo de muitos anos, o que reforçou seu acervo cumulativo e lhe concedeu a vantagem no total de pontos. Em contrapartida, Messi se destacou pela elevada média de seus resultados e pela quantidade de vezes em que encerrou a votação em colocações de destaque, além de sua superioridade no número de vezes em que conquistou o prêmio.

Essa comparação não oferece um veredito definitivo sobre quem é o melhor entre as duas lendas, mas sim deixa claro que o resultado varia conforme o critério utilizado. Os números cumulativos concedem a vantagem a Ronaldo, enquanto a balança pende para Messi ao se contabilizar os títulos e a média de pontos, e assim a disputa entre eles permanece aberta a múltiplas leituras, mesmo quando a trajetória futebolística se transforma em equações estatísticas precisas.

Alemanha reina no topo das nacionalidades, com Itália e França em seu encalço

No âmbito das seleções e nacionalidades, os contornos da liderança mudam em comparação com a classificação dos clubes, pois a Alemanha ocupou o primeiro lugar com 3.854 pontos, à frente da Itália, que somou 3.229 pontos, depois a França com 2.976 pontos, a Inglaterra com 2.821 pontos e a Espanha com 2.551 pontos.

Esses resultados refletem o impacto histórico das escolas futebolísticas europeias na Bola de Ouro, além de revelar a capacidade de alguns países de produzir gerações sucessivas de jogadores que mantiveram sua presença na votação ao longo de diferentes décadas.

A liderança alemã se baseia em uma distribuição relativamente ampla dos pontos entre um grupo de craques, em vez de estar associada a um único jogador que domine a maior parte do acervo. O jogador alemão que mais contribuiu para o total de seu país representa apenas 8,3% do total de pontos.

O mesmo padrão aparece na Itália, onde o percentual de contribuição do jogador mais produtivo chega a apenas 6,9%, o que reflete a profundidade da presença histórica dos craques italianos nos registros do prêmio. Mas o quadro muda claramente ao se observar Portugal e Argentina.

Cristiano Ronaldo, sozinho, representa 29,9% do total de pontos históricos de Portugal, o que evidencia a dimensão de seu impacto no registro de seu país. Já a Argentina parece mais associada ao seu craque de maior destaque, pois Messi representa 44,5% do total de seus pontos na classificação.

Em outras palavras, cerca da metade do acervo argentino está ligada à marca de um único jogador, que conquistou a Bola de Ouro oito vezes e deixou um impacto excepcional na história do esporte. Aqui se destaca um paradoxo importante; enquanto Alemanha e Itália construíram seu peso histórico por meio de um conjunto diversificado de craques, Portugal e Argentina se beneficiaram em grande medida da presença de jogadores excepcionais que contribuíram para elevar o acervo de seus países.

Do domínio do Manchester United à era dourada do Barcelona

O estudo não se limita a classificar os clubes e as nacionalidades ao longo da história, mas divide os resultados em períodos de tempo para esclarecer como os centros de poder se transferiram de um clube para outro. Entre 1956 e 1959, o Real Madrid impôs seu domínio com 260,5 pontos, beneficiando-se dos primórdios históricos do prêmio e do brilho de seus craques naquela época.

Ao longo da década de 1960, a liderança passou para o Manchester United, que somou 389 pontos em uma década que viu o surgimento de grandes nomes, entre eles Bobby Charlton. Já a década de 1970 foi do Bayern de Munique, que acumulou 541 pontos, impulsionado pelo impacto de uma geração excepcional liderada por Franz Beckenbauer, antes de a Juventus se impor na liderança da década de 1980 com 452 pontos.

Na década de 1990, chegou a vez do Milan, que somou 494 pontos, durante um período em que o clube italiano era uma das principais potências futebolísticas do continente europeu. Com o início do novo milênio, o Real Madrid recuperou a liderança, após acumular 649 pontos entre 2000 e 2009, confirmando sua capacidade de voltar ao primeiro plano em mais de uma fase histórica.

Mas o período de 2010 a 2019 testemunhou um salto excepcional do Barcelona, que somou 930 pontos, o maior acervo registrado por um clube em qualquer um dos períodos abordados pelo estudo. E a era Messi foi um fator central nesse domínio, que esteve associado à presença contínua do clube catalão nas primeiras colocações da votação.

No período de 2021 a 2025, o Real Madrid voltou à liderança com 378 pontos, recuperando uma posição que já havia ocupado em outras fases da história do prêmio.

No âmbito das nacionalidades, os períodos de tempo testemunharam transformações paralelas; a Hungria liderou a fase inaugural, depois a Itália dominou a década de 1960, e a Alemanha as décadas de 1970 e 1980, antes de a Itália voltar à liderança na década de 1990.

Na primeira década do segundo milênio, o Brasil liderou com 758 pontos, enquanto a Espanha se sobressaiu no período de 2010 a 2019 com um total de 625 pontos. Já no período mais recente, a França veio na frente com 302 pontos.

Essas transformações deixam claro que o mapa da supremacia na Bola de Ouro não é fixo, mas muda com a mudança das gerações, dos craques e das épocas em que determinadas escolas futebolísticas impõem sua influência sobre o cenário mundial.

Benfica refém do gênio de Eusébio, e Real Madrid como modelo de continuidade

Os números revelam outra diferença entre os clubes, relacionada ao grau de dependência de um único craque na construção de sua posição histórica. E o português Benfica se destaca como o exemplo mais claro desse padrão, após Eusébio contribuir com 53,8% do total de pontos do clube na história da Bola de Ouro.

Esse percentual significa que mais da metade do acervo histórico do Benfica está ligada ao nome de um único jogador, uma indicação da dimensão do impacto que Eusébio deixou na história do clube e de sua posição entre os nomes mais destacados que o futebol conheceu.

No Arsenal, Thierry Henry contribuiu com 31,6% do total de pontos, enquanto o percentual de contribuição de Kylian Mbappé no acervo do Paris Saint-Germain chegou a 24,7%. Já no Manchester City, Kevin De Bruyne foi o detentor da maior parcela, com 21,1%.

Por outro lado, clubes como Real Madrid e Juventus apresentam um modelo mais diversificado na distribuição dos pontos entre os jogadores. O percentual de contribuição do jogador mais influente não ultrapassou 8,2% no caso do Real Madrid, e 8,1% no caso da Juventus. O Manchester United também apresenta uma distribuição relativamente mais ampla, pois Bobby Charlton contribuiu com 12,7% do total de pontos do clube.

Esses números deixam claro que há dois modelos diferentes de construção do legado futebolístico; o primeiro se apoia em grande medida em um craque excepcional que deixa uma marca indelével, e o segundo se baseia na sucessão das gerações e na diversidade de nomes capazes de manter o clube presente no círculo da elite. Nenhum dos dois modelos reduz o valor das conquistas, mas ambos revelam duas formas diferentes de construir a posição histórica.

Barcelona e Argentina: uma relação que ultrapassa os limites de clube e seleção

Quando os dados dos clubes se cruzam com os das nacionalidades, surgem relações notáveis que revelam o impacto de algumas instituições futebolísticas na trajetória de jogadores de determinados países. No Bayern de Munique, 75,1% do total de pontos se devem a jogadores alemães, enquanto os jogadores holandeses representam 73,6% do impacto histórico do Ajax, o que evidencia a ligação dos dois clubes com tradições futebolísticas locais claras.

Na Espanha, Real Madrid e Barcelona dominam grande parte do acervo nacional; os jogadores do Real Madrid representam 46,1% do total de pontos dos jogadores espanhóis, contra 28,1% dos jogadores do Barcelona. Dessa forma, a parcela dos dois clubes juntos se aproxima de três quartos do total de pontos espanhóis.

Já a surpresa mais marcante aparece na Argentina, onde 42,9% do total de pontos históricos de seus jogadores estão ligados a craques que atuaram pelo Barcelona, o que reflete o grande impacto que Messi deixou nessa relação estatística.

Em Portugal, o Benfica representa 27,2% da presença histórica do país na classificação da Bola de Ouro, enquanto a parcela do Real Madrid chega a 23,1%, uma indicação do papel desempenhado pelos dois clubes no surgimento dos craques portugueses no cenário mundial.

Esses números confirmam que o impacto dos clubes não se limita aos seus resultados ou títulos, mas se estende, às vezes, à formação da presença histórica de jogadores de determinadas nacionalidades nos prêmios individuais.

4 clubes controlam a metade dos pontos, e o domínio não é coincidência

O estudo mostra também que o reconhecimento individual na Bola de Ouro tende, em muitos casos, a se concentrar dentro de um grupo limitado de clubes e países.

Em média, os quatro clubes mais bem classificados em cada edição ficam com 50% do total de pontos concedidos ao longo daquele ano, enquanto as quatro primeiras nacionalidades recebem 57,7% do total de pontos.

Essa concentração aumenta em algumas edições especificamente; os anos de 2010, 2014 e 2015 testemunharam altos níveis de domínio dos clubes, enquanto as edições de 1974, 1982 e 1990 se destacaram como períodos marcados por uma maior concentração dos pontos entre um número limitado de nacionalidades.

Esses resultados refletem uma realidade recorrente no futebol, em que os holofotes e os prêmios se concentram, em alguns períodos, em torno de determinados clubes e escolas futebolísticas, antes de o equilíbrio de forças mudar com o surgimento de novas gerações.

Ainda assim, é preciso distinguir entre o que essas estatísticas medem e o que não medem; o sistema P30 registra a presença nas classificações da Bola de Ouro, e não representa uma medida direta do número de títulos conquistados pelos clubes ou uma avaliação de seu desempenho coletivo ao longo de toda a sua história.

A Bola de Ouro conta uma história maior do que os nomes dos vencedores

No fim das contas, o estudo da Marca oferece uma forma diferente de ler a história da Bola de Ouro, ao passar da narração dos nomes dos vencedores para a análise da presença cumulativa de jogadores, clubes e nacionalidades.

O Real Madrid lidera a classificação dos clubes, a Alemanha ocupa o topo da classificação das nacionalidades, e Cristiano Ronaldo reúne o maior número de pontos individuais, enquanto Messi mantém a vantagem no número de vezes em que conquistou o prêmio e na média de pontos por participação.

E por trás desses resultados, surgem outras histórias igualmente importantes; da dependência do Benfica em relação ao legado de Eusébio, ao grande impacto de Thierry Henry no Arsenal, e à notável relação estatística entre o Barcelona e o futebol argentino.

Este estudo não busca anular as classificações tradicionais ou declarar uma ordem definitiva e incontestável dos melhores jogadores da história, mas sim oferecer um novo ângulo para avaliar a grandeza, que leva em consideração a continuidade e a capacidade de permanecer no topo apesar da mudança das gerações.

Conquistar a Bola de Ouro representa o auge da conquista individual em uma determinada temporada, mas manter uma posição histórica ao longo de longas décadas exige mais do que um momento excepcional. É um legado que se forma com o passar do tempo, e em cuja construção se sucedem nomes diferentes, antes de suas conquistas se transformarem em parte da memória coletiva do futebol.