Surpresa na votação do presidente da "France Football" em Harry Kane: classificação inesperada!

A votação detalhada da Bola de Ouro 2026 revelou as escolhas de Vincent Garcia, editor-chefe da revista "France Football" e membro do júri francês, que deu a liderança à dupla da seleção francesa Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, em uma classificação diferente do resultado final do prêmio, conquistado pelo inglês Harry Kane.

Mbappé ficou em primeiro lugar na lista de Garcia, somando 15 pontos, à frente de Dembélé, vencedor da Bola de Ouro de 2025, que ficou em segundo. A votação do editor-chefe da "France Football" é a quarta mais próxima da classificação final do prêmio, além de ser uma das 23 que escolheram o craque do Real Madrid na liderança.

A classificação de Garcia foi surpreendente no que diz respeito ao vencedor do prêmio, já que Harry Kane ficou apenas em sexto lugar, atrás de Lamine Yamal, que ocupou o terceiro lugar, de Khvicha Kvaratskhelia em quarto e de Lionel Messi em quinto.

No restante da lista, o francês Michael Olise ocupou o sétimo lugar, seguido pelo norueguês Erling Haaland em oitavo, enquanto o espanhol Rodri caiu para o nono, depois de ter sido o quarto na classificação final, e seu compatriota Fabián Ruiz ficou em décimo e último lugar.