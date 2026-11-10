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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Surpresa na lista do substituto de Neuer: nome inesperado entra nos planos do Bayern de Munique Surpresa na lista do substituto de Neuer: nome inesperado entra nos planos do Bayern de Munique

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O Bayern de Munique se prepara para a era pós-Manuel Neuer, depois que a saída do lendário goleiro ao fim da temporada se tornou uma forte possibilidade, diante da reincidência de seus problemas físicos e das crescentes dúvidas sobre sua capacidade de dar continuidade à carreira no mais alto nível. Enquanto o clube prepara Jonas Urbig para assumir a meta no futuro, a direção começou a procurar um goleiro experiente para garantir a posição, e vários nomes surgiram na mesa de negociações.

Segundo a rede alemã "Sky Sport", a direção esportiva do Bayern de Munique está praticamente convencida de que Neuer colocará um ponto final em sua carreira profissional ao fim da atual temporada, após 16 anos passados dentro do clube bávaro.

O goleiro alemão, de 40 anos, sofreu um novo golpe depois de uma lesão no tendão do pé direito durante o confronto com o Mainz, que o afastará dos gramados até o fim de 2026, conforme informou o jornal espanhol "Marca".

Apesar da gravidade da lesão e da recorrência de seus problemas físicos, Neuer não pensa em antecipar a data de sua aposentadoria, pois se agarra à esperança de se recuperar e retornar às competições ao longo do próximo ano, a fim de completar a temporada antes de tomar sua decisão final sobre o futuro.

Urbig é o sucessor de Neuer, e Baumann lidera os candidatos

Em contrapartida, o Bayern de Munique tem uma visão clara sobre o futuro da posição de goleiro, já que a escolha recaiu sobre Jonas Urbig para ser o goleiro titular da equipe na próxima etapa.

Ainda assim, a direção bávara entende que depender apenas de Urbig não será suficiente, e que a equipe precisa de um goleiro que tenha experiência e competência, o que proporciona a estabilidade necessária e cria uma forte concorrência interna.

Nesse contexto, Oliver Baumann, atual goleiro do Hoffenheim, lidera a lista de candidatos e conta com a preferência do diretor esportivo do Bayern, graças à experiência e ao potencial que possui, compatíveis com o papel esperado dele ao lado de Urbig.

As opções não se limitam a Baumann, pois o clube também estuda a possibilidade de contratar Bernd Leno, goleiro do Fulham, enquanto informações exclusivas da rede "Sky" revelaram a recente inclusão de Loris Karius na lista de candidatos.

Leno e Karius têm experiências anteriores nos gramados europeus, e ambos podem ser adequados para desempenhar o papel de goleiro reserva, oferecendo opções confiáveis para a comissão técnica quando necessário.

Karius tem 33 anos e atualmente joga pelo Schalke 04, onde disputa sua terceira temporada com a equipe, depois de já ter passado pelo Liverpool, seguido por um período de duas temporadas no Newcastle United.

Lesão de Neuer abre as portas para o fim

Os recorrentes problemas físicos lançam sombras sobre o futuro de Neuer, especialmente após a ruptura parcial no tendão de seu pé direito, lesão que o afastará dos gramados por vários meses e traz de volta à tona os questionamentos sobre sua capacidade de continuar jogando no nível habitual.

Nesse sentido, Marcel Reif falou com franqueza sobre a situação do goleiro do Bayern de Munique, durante sua participação no programa Reif Live, no canal Bild, considerando que a repetição da lesão na mesma região pode representar um indício perigoso da proximidade do fim de sua carreira.

Reif disse: "Se ele sofre problemas no mesmo lugar após 30 minutos em cada partida em que volta a jogar, então temos de admitir que, se esse problema se tornar crônico e continuar se agravando, sua carreira profissional neste nível pode ter chegado ao fim".

Diante desses desdobramentos, a imprensa alemã fala da chegada de Neuer a um beco sem saída, em meio ao aumento das expectativas de que o Bayern de Munique se prepare para se despedir de um dos maiores goleiros da história do clube e do futebol alemão.

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