Um jornalista saudita revelou uma surpresa de peso ao afirmar que o italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, comandará a equipe na Copa do Mundo de Clubes de 2029.

Alguns relatos haviam afirmado que a diretoria do Al-Hilal mantinha Inzaghi sob observação, a fim de decidir sobre sua permanência ou não no clube, especialmente após a derrota para o Neom na Roshn League e para o Al-Shamal do Catar na Champions League da Ásia Elite.

No entanto, o jornalista saudita Abdulaziz Al-Muraisel afirmou, em declarações ao "Nabd Tuwaiq", que a diretoria do Al-Hilal pretende de fato renovar o contrato do treinador italiano no próximo período.

Al-Muraisel esclareceu que a renovação deveria ter sido anunciada em outubro passado, mas algumas exigências feitas por Inzaghi acabaram adiando o tema.

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O jornalista saudita projetou que a renovação do contrato do ex-treinador da Inter de Milão seja anunciada no meio da atual temporada, sem que isso se arraste até o fim dela.

Al-Muraisel encerrou suas declarações reafirmando que Inzaghi será o treinador do Al-Hilal, caso se confirme sua participação na Copa do Mundo de Clubes de 2029, dentro de cerca de 3 anos.

O Al-Hilal ainda não se classificou para o Mundial de Clubes até o momento, já que a vaga ficou restrita ao Al-Ahli, que conseguiu vencer as duas primeiras edições da Champions League da Ásia Elite, restando ainda a edição atual e a próxima.

Vale lembrar que Inzaghi iniciou sua trajetória no Al-Hilal na Copa do Mundo de Clubes de 2025, nos Estados Unidos, e conseguiu levar a equipe às quartas de final, antes da derrota para o Fluminense do Brasil.