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Surpresa holandesa e o retorno de En-Nesyri: Regragui anuncia a lista do Marrocos para os dois confrontos contra o Níger

Marrocos x Níger
Marrocos
Níger
Africa Cup of Nations Qualification
Níger x Marrocos
M. Ouahbi
Y. En-Nesyri
Marrocos
Níger

Marrocos se prepara para a data FIFA de novembro em meio a desfalques importantes

Mohamed Wahbi, técnico da seleção de Marrocos, anunciou uma lista com 26 jogadores para os confrontos contra o Níger nos dias 13 e 17 de novembro, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027. A convocação marcou o retorno de nomes de destaque, além da surpresa com a chamada de Ayoub Oufqir, ponta do AZ Alkmaar, da Holanda.

Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, encabeçou a lista dos jogadores que voltam às fileiras de Marrocos, depois de ser novamente convocado por Wahbi.

Oufqir: a maior surpresa

A lista trouxe a surpresa da convocação de Ayoub Oufqir, de 20 anos, nascido na Holanda e que atualmente joga pelo AZ Alkmaar, depois de apresentar atuações marcantes com seu time.

Wahbi tem como objetivo integrar o jogador gradualmente ao ambiente da seleção principal, ao lado de Abdellah Ouzzane, dentro de um plano para dar às jovens promessas a oportunidade de adquirir experiência internacional e prepará-las para os compromissos futuros, com destaque para a Copa Africana de Nações.

Próximas partidas
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Africa Cup of Nations Qualification

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A lista também marcou o retorno de Sofyan Kerouani, jogador do Benfica, Reda Belahyane, profissional da Lazio, e Amine Sbai, ponta do Angers, ampliando as opções disponíveis para a comissão técnica diante da ausência de vários elementos titulares.

Ausências importantes por lesões

A seleção marroquina não poderá contar com Ismael Saibari, Soufiane Rahimi, Azzedine Ounahi e Soufiane El Fouzi por lesão, enquanto Marwane Saadane, Zakaria El Ouahdi, Samir El Mourabet e Taoufik Bentayeb também ficaram de fora da lista, provavelmente por motivos técnicos.

Wahbi encara este período de treinos como uma oportunidade para alcançar dois objetivos: seguir buscando garantir a classificação e, ao mesmo tempo, testar novas opções e experimentar diferentes combinações, dando aos jogadores promissores a chance de provar suas capacidades.

Lista da seleção de Marrocos para os confrontos contra o Níger

- Goleiros: Yassine Bounou, Mounir El Mohammadi, Ahmed Reda Tagnaouti, Alaa Belaarouch.

- Defesa: Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Sofyan Kerouani, Nayef Aguerd, Redouane Halhal, Chemsdine Talbi, Abdelhamid Ait Boudlal, Achraf Hakimi, Ali El Maimari.

- Meio-campo: Ayoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Oussama Targhalline, Bilal El Khannous, Reda Belahyane, Amine Sbai, Abdellah Ouzzane.

- Ataque: Brahim Díaz, Jessim Yassin, Abde Ezzalzouli, Ayoub Oufqir, Yasser Zabiri, Youssef En-Nesyri.

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