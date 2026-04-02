Surpresa... Guardiola está entre os três candidatos para treinar a seleção italiana

A possibilidade de renúncia de Gennaro Gattuso, que não conseguiu levar a Itália à classificação para a Copa do Mundo deste verão, gerou uma onda de rumores sobre possíveis substitutos.
Gabriel Gravina, presidente da Federação Italiana, realizou uma reunião de emergência nesta quinta-feira, durante a qual apresentou sua renúncia ao cargo, após o fracasso na classificação para a Copa do Mundo.
Com a saída de Gravina, as chances de Gattuso permanecer no cargo diminuíram drasticamente, o que abre caminho para a busca por um novo técnico.
O novo técnico poderá assumir o comando neste verão para iniciar um projeto de longo prazo com a Azzurra, que terá de recomeçar do zero após muitos anos de ausência da Copa do Mundo.
Nesse sentido, começaram as especulações na Itália sobre possíveis substitutos para Gattuso, cujos dias à frente da comissão técnica da Azzurra parecem estar contados.
Dois nomes italianos estão fortemente ligados ao cargo: Roberto Mancini e Antonio Conte, mas a grande surpresa pode ser a chegada de outro técnico.
De acordo com o jornal “La Gazzetta dello Sport”, o terceiro candidato, e talvez o mais empolgante, é Pep Guardiola, cujo futuro no Manchester City é envolto em mistério.
Embora a presença de um técnico estrangeiro no banco da seleção italiana seja algo incomum, a ideia não é impossível.
