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Mexico v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport
Daily Loos

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Surpresa: ex-jogador da Eredivisie fica de fora da pré-seleção de 55 jogadores para a Copa do Mundo

México
H. Lozano
World Cup

O México, país anfitrião, divulgou a lista preliminar para a próxima Copa do Mundo. Na lista de 55 jogadores, não consta o nome do ex-jogador do PSV e 75 vezes convocado para a seleção nacional, Hirving Lozano.

O ponta está atualmente sob contrato com o San Diego FC, dos Estados Unidos. O técnico da seleção, Javier Aguirre, deixou Lozano de fora da lista por motivos disciplinares e falta de tempo de jogo. Erick Gutiérrez, ex-jogador do PSV, também não figura na lista preliminar.

Lozano mudou-se do PSV para o San Diego em janeiro de 2025. O mexicano havia ficado de lado em sua segunda passagem por Eindhoven, em parte devido a lesões, e buscou uma nova oportunidade nos Estados Unidos.

No entanto, o atacante de 30 anos não voltou a jogar neste ano civil; sua última partida foi em novembro de 2025. No total, ele disputou 34 partidas pelo San Diego, nas quais marcou onze gols e deu nove assistências.

Ainda assim, há muitos nomes conhecidos na seleção preliminar do México. Há, por exemplo, uma vaga para Mateo Chávez, lateral-esquerdo do AZ. O zagueiro de 22 anos, porém, não tem muitas oportunidades de jogar em Alkmaar, mas pode, mesmo assim, se preparar para sua primeira Copa do Mundo.

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Além disso, outros ex-jogadores da Eredivisie também estão na lista: Edson Álvarez e Jorge Sánchez (ex-Ajax), Richard Ledezma (ex-PSV) e Santiago Gimenez (ex-Feyenoord) garantiram uma vaga.

Outro nome de destaque é o de Guillermo Ochoa. O goleiro de 40 anos pode estar se preparando para sua sexta Copa do Mundo e já soma 152 partidas pela seleção mexicana.

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