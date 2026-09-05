Surpresa estrondosa: o contrato histórico destruiu o sonho de Karim Benzema!

O jornal francês " L'Équipe " revelou uma grande surpresa a respeito do futuro de Karim Benzema, ex-astro do Al-Hilal da Arábia Saudita, ao confirmar que o Olympique Lyon pensava seriamente em trazer de volta o atacante veterano para o seu elenco durante a atual janela de transferências de verão, num cenário que poderia devolver um dos maiores filhos do clube ao seu antigo estádio.

Segundo a reportagem do jornal, Benzema, de 38 anos, estava empolgado com a ideia de retornar ao Lyon, o clube em que se formou e onde deu os primeiros passos no futebol. Ele estava inclusive disposto a disputar uma temporada inteira com o time sem receber salário, movido pelo amor ao clube e à cidade de Lyon, à qual pertence.

A "L'Équipe" esclareceu que a diretoria do Lyon já havia estudado a possibilidade de contratar Benzema, algo confirmado por pessoas próximas ao jogador, mas o principal obstáculo foi o vínculo do atacante francês com um contrato ligado ao sistema da liga saudita, antes de conseguir posteriormente encerrar seu vínculo com o Al-Hilal de forma amigável.

Benzema se libertou do Al-Hilal, mas outro contrato fechou a porta

O jornal apontou que Benzema se tornou jogador livre há cerca de uma semana, após a rescisão amigável de seu contrato com o Al-Hilal, encerrando um período que passou na Arábia Saudita e durante o qual foi campeão da liga e conquistou dois títulos da Copa, além de receber o prêmio de melhor jogador da competição, mas isso não foi suficiente para abrir as portas de um retorno à França.

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O motivo se deve à continuidade de outro contrato que liga Benzema à liga saudita até o ano de 2030, na condição de embaixador da competição, um compromisso que o jogador faz questão de honrar, o que o torna atualmente incapaz de assinar um contrato profissional em outro país, conforme os dados apresentados pelo jornal.

Assim, o sonho de retornar ao Lyon esbarrou num obstáculo que não estava ligado à capacidade financeira do clube francês, mas sim aos compromissos de Benzema fora de campo, apesar de o próprio jogador estar empolgado com a ideia de fechar o ciclo de sua carreira no clube de sua infância, e sem qualquer contrapartida financeira.

Uma história que não se completou, e as memórias de Benzema com o Lyon permanecem

A "L'Équipe" confirmou que a relação de Benzema com o Lyon ainda é muito profunda, já que ele retorna constantemente à cidade que testemunhou seu nascimento e sua criação, e ainda mantém um vínculo evidente com o clube que lhe deu a oportunidade da primeira aparição, antes de deixá-lo em 2009 rumo ao Real Madrid, numa transferência que mudou o rumo de sua vida no futebol.

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Benzema havia falado anteriormente sobre a possibilidade de retornar ao Lyon, mas parecia hesitante em dar esse passo, dizendo: "É difícil dizer que quero voltar para lá, porque deixei uma imagem muito bonita. Ninguém sabe o que pode acontecer. Não é uma questão de medo de voltar, mas às vezes é melhor que as coisas permaneçam como estão."

Essas palavras parecem ainda mais claras agora, depois que o jornal revelou que o retorno era de fato possível, e que a empolgação de Benzema não era apenas uma ideia da torcida ou da imprensa, mas sim um desejo real do jogador e da diretoria do Lyon, antes de seu contrato como embaixador da liga saudita impedir a concretização do sonho.