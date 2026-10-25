Importantes desdobramentos despontam no horizonte a respeito do futuro do clube saudita Al-Nassr, em meio a movimentações relacionadas à sua propriedade e à possibilidade de transferência de grande parte de suas ações para novos investidores, em um passo que pode representar uma mudança significativa na trajetória do clube durante o próximo período.

A rede "Thmanyah" revelou que o Al-Nassr está atualmente no foco do Fundo de Investimentos Públicos, com a existência de uma intenção de adquirir o clube, em meio a expectativas de que essa questão possa ser resolvida durante a atual temporada, caso os procedimentos sejam concluídos e um acordo final seja alcançado.

Leia também: Al-Nassr prepara grande surpresa para João Félix

Segundo a rede "Thmanyah", as partes interessadas em adquirir o Al-Nassr realizaram reuniões com o Fundo de Investimentos Públicos, no âmbito das movimentações em curso para estudar o futuro da propriedade do clube, em meio ao interesse de quatro partes, entre elas representantes do astro português Cristiano Ronaldo.

Próximas partidas ALN Liga dos Campeões da Ásia 14:15 ALW

As informações divulgadas não revelaram a identidade das quatro partes nem os detalhes das propostas apresentadas, e tampouco foi anunciado que se chegou a um acordo final até o momento, de modo que o processo de aquisição permanece vinculado ao que resultará das reuniões e negociações durante o próximo período.

No que diz respeito à possível participação na propriedade, a rede "Thmanyah" apontou que o percentual previsto para a aquisição pode ser semelhante ao modelo do Al-Hilal, de modo que a participação dos investidores seja de 70%, enquanto o Fundo de Investimentos Públicos manteria um percentual de 30%.

Se o processo seguir nessa direção, o Al-Nassr poderá vivenciar uma nova fase no nível da propriedade e do investimento, com os possíveis desdobramentos na gestão do clube e em seus planos futuros, especialmente diante de suas ambições de continuar competindo pelos títulos locais e continentais.

Ainda assim, não foi emitido nenhum anúncio oficial que confirme a conclusão do processo de aquisição ou a adoção dos percentuais de propriedade mencionados, o que faz com que as atenções se voltem para o que o próximo período revelará a respeito do futuro do Al-Nassr e a possibilidade de resolver o assunto durante a atual temporada.