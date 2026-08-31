Surpresa estrondosa: o Al Ittihad estuda o retorno de Musa Diaby

O caso do francês Moussa Diaby, ponta do Al-Ittihad, enfrenta reviravoltas surpreendentes que podem virar de cabeça para baixo o rumo da negociação, depois que sua transferência para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, emperrou nas últimas horas, tornando-se o retorno do jogador às fileiras do "Decano" uma possibilidade fortemente cogitada nesta temporada.

Segundo o jornal saudita "Arriyadiyah", o Al-Ittihad está prestes a definir sua posição final sobre o futuro de Diaby nas próximas 24 horas, diante da ausência, até o momento, de um acordo definitivo com o jogador a respeito de sua transferência para o Leverkusen.

O jornal esclareceu que a possibilidade de permanência de Diaby no Al-Ittihad e de não ir para o clube alemão passou a ser plausível, especialmente porque as negociações ainda não chegaram a um acordo definitivo, o que ameaça travar a negociação e manter o ponta francês na lista dos "Tigres".

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Esse desdobramento acontece depois de Diaby ter estado perto de retornar ao Campeonato Alemão pela porta do Bayer Leverkusen, antes que surgissem obstáculos nas últimas horas que impediram a conclusão da transferência, deixando o futuro do jogador em suspenso até que se resolvam os detalhes pendentes entre as partes envolvidas.

O Al-Ittihad enfrenta agora uma decisão crucial sobre o jogador, pois será obrigado a definir sua posição final nas próximas horas, seja concluindo os trâmites de sua transferência para o Leverkusen, seja mantendo-o e aproveitando seus serviços durante as competições da temporada atual.

Caso não se chegue a um acordo definitivo, Diaby pode voltar aos planos da comissão técnica do Al-Ittihad, especialmente porque o jogador tem contrato com o clube e o caso de sua transferência ainda não foi encerrado oficialmente.

Esses desdobramentos também colocam a negociação do japonês Ritsu Doan sob interrogação, já que sua transferência para o Al-Ittihad está atrelada ao encerramento do caso de Diaby, o que torna as próximas horas decisivas para definir o formato do elenco do "Decano" nesta temporada.

Assim, a saída de Moussa Diaby para o Bayer Leverkusen não é mais garantida como parecia anteriormente, e o cenário de seu retorno para defender o Al-Ittihad passou a ser fortemente cogitado, deixando a torcida do "Decano" à espera da decisão final que será tomada nas próximas 24 horas e que definirá o futuro do ponta francês.