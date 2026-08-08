As eleições para o conselho de administração da Federação Saudita de Futebol tiveram um desdobramento surpreendente, depois que a comissão eleitoral anunciou a aprovação da chapa presidida por Badr bin Suleiman Al-Rzeizaa entre as chapas preliminares candidatas ao sexto mandato eleitoral.

A aprovação da chapa de Al-Rzeizaa veio após a comissão concluir o exame e a verificação dos documentos apresentados, e confirmar o cumprimento, pelos candidatos, das condições e dos requisitos previstos no regulamento eleitoral.

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O período de candidatura registrou a inscrição de 7 chapas para disputar a presidência e as cadeiras do conselho de administração da Federação Saudita de Futebol, antes que uma das chapas se retirasse, fazendo com que o número final fosse de 6 chapas, todas submetidas à revisão e à verificação.

Mas a grande surpresa foi o anúncio da comissão de que a chapa de Badr Al-Rzeizaa é a única que cumpriu todas as condições de candidatura, enquanto as outras cinco chapas não cumpriram os requisitos determinados conforme o regulamento.

A chapa de Al-Rzeizaa inclui Louai Mishabi como candidato ao cargo de vice-presidente, além de Lamia Bahian, Fahd Al-Mansour, Salman Al-Sudairi, Tamer Al-Saadoun, Omar Al-Jureisi, Nicolas Coward e Gerard Rudy como candidatos a membros do conselho de administração.









Com isso, a chapa de Al-Rzeizaa se impõe com força no cenário eleitoral, depois de se tornar a única aprovada preliminarmente após a etapa de exame dos documentos, à espera da conclusão dos demais procedimentos eleitorais conforme o cronograma estabelecido.

Esse passo dá às eleições da Federação Saudita de Futebol um rumo completamente diferente do que se esperava, depois que as atenções se voltavam para uma disputa entre várias chapas, antes de os resultados do exame reverterem os cálculos e colocarem a chapa de Al-Rzeizaa à frente do cenário.