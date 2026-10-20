Surpresa estrondosa: Inzaghi vai abrir mão do dinheiro do Al-Hilal pela Juventus?

O nome do italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, começou a aparecer nos planos de um dos gigantes do futebol europeu, em um desdobramento que abre a porta para questionamentos instigantes sobre o seu futuro com o clube e sobre a possibilidade de um retorno aos gramados italianos pela porta da Juventus, mesmo que isso exija abrir mão de parte dos benefícios financeiros que recebe na Arábia Saudita.

A rede italiana " Sport Mediaset " revelou que Inzaghi é um dos nomes que desperta o interesse da Juventus em preparação para a próxima temporada, com a diretoria do clube avaliando suas opções técnicas diante da possibilidade do fim da passagem do atual treinador Luciano Spalletti, caso os resultados não melhorem no próximo período.

A rede italiana esclareceu que a diretoria da Juventus ainda concede a Spalletti uma chance de corrigir o rumo, apesar da pesada derrota diante da Lazio, mas coloca cenários alternativos caso os resultados negativos persistam e a reação esperada não se concretize.

O relatório apontou que o próximo período será decisivo na definição do futuro de Spalletti, com os resultados da equipe ligados aos seus próximos confrontos no Campeonato Italiano e na Liga Europa, o que pode levar a diretoria a tomar decisões diferentes caso as coisas cheguem a um beco sem saída.

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Caso a mudança seja adiada para o verão de 2027, Inzaghi aparece entre os nomes que despertam o interesse da Juventus, ao lado de Francesco Farioli, treinador do Porto, com a rede italiana considerando que o técnico do Al-Hilal pode pensar em voltar à Europa para competir novamente nos mais altos níveis.

O relatório destacou que Inzaghi pode estar disposto a aceitar um salário compatível com os patamares financeiros que recebia durante sua passagem anterior pela Inter de Milão, em comparação com o que ganha atualmente na Arábia Saudita, especialmente porque seu contrato com o Al-Hilal termina ao fim da temporada atual, de acordo com o que trouxe o relatório.

Inzaghi deixará o Al-Hilal pela Juventus?

Esses dados abrem a porta para múltiplas possibilidades sobre o futuro de Inzaghi, que disputa sua segunda temporada com o Al-Hilal, depois de ter escolhido viver uma nova experiência no futebol saudita após sua saída da Inter de Milão, que conduziu à final da Liga dos Campeões da Europa por duas vezes.

E apesar das possíveis tentações de retornar à Itália pela porta de um clube do tamanho da Juventus, o relatório não falou em negociações oficiais ou acordo entre as partes, mas sim colocou o nome do treinador italiano na lista de opções apresentadas para o futuro, caso a diretoria do clube decida fazer uma mudança técnica no verão de 2027.

Assim, resta a pergunta mais destacada: Inzaghi se manterá fiel ao seu projeto com o Al-Hilal e ao seu contrato atual, ou será seduzido pelo desafio de devolver a Juventus à disputa pelos grandes títulos, mesmo que tenha de aceitar um salário menor do que o que recebe em sua experiência saudita?



