A transferência do goleiro japonês Zion Suzuki para o Paris Saint-Germain desmoronou de forma surpreendente, depois que as negociações haviam chegado a estágios extremamente avançados, num desdobramento que encerrou as esperanças do clube francês de contratar o goleiro do Parma durante a atual janela de transferências.

Segundo revelou o jornalista italiano Fabrizio Romano e a rede "RMC", os agentes de Suzuki apresentaram, nos últimos instantes, exigências financeiras relacionadas às comissões do negócio, que o Paris Saint-Germain considerou exageradas, levando ao colapso das negociações apesar de já ter sido alcançado anteriormente um acordo inicial com o jogador e seu clube.

O clube parisiense havia chegado a um acordo com o Parma sobre a taxa de transferência do goleiro de 23 anos, estimada em cerca de 35 milhões de euros, restando apenas resolver os detalhes finais relativos ao contrato do jogador e às comissões de seus agentes.

O colapso do negócio veio para frustrar o plano do Paris Saint-Germain quanto ao futuro de Suzuki, depois que o clube havia reservado para ele uma viagem à capital francesa no último sábado para realizar os exames médicos e assinar seus contratos, antes de a transferência ser interrompida de forma inesperada.

O Paris Saint-Germain também estudava a possibilidade de emprestar o goleiro japonês à Juventus por uma temporada, mas essa opção caiu por terra dois dias antes, depois que o clube italiano cortou os contatos com o congênere francês, sem revelar motivos adicionais.

Com o colapso da transferência de Suzuki, não houve nenhuma mudança na meta do Paris Saint-Germain, já que o russo Matvei Safonov continua sendo a primeira opção, enquanto Lucas Chevalier mantém sua posição como goleiro reserva, à espera do que os próximos dias possam trazer de novos desdobramentos no mercado de transferências.