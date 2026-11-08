Surpresa estrondosa: Dónis não está convencido com Salem Al-Dawsari na seleção da Arábia Saudita!

Parece que a ausência de Salem Al-Dawsari dos planos da seleção saudita pode ter dimensões que vão além da lesão que o afastou de algumas partidas recentemente, depois que novos desdobramentos revelaram uma postura técnica polêmica do treinador grego Georgios Donis em relação ao capitão do Al-Hilal e um dos maiores destaques do futebol saudita.

De acordo com o que informou o canal "Al-Arabiya", Al-Dawsari não esteve na lista inicial da seleção saudita que foi enviada aos clubes antes do anúncio do adiamento da Copa da Ásia de 2027, e o motivo não estava relacionado à sua lesão, mas sim à sua falta de compatibilidade com os critérios técnicos nos quais Donis se baseia para escolher os integrantes da seleção.

Essa informação abre caminho para questionamentos sobre o quanto o treinador grego está convencido do potencial do capitão do Al-Hilal, especialmente porque sua ausência não foi uma decisão forçada por sua condição física, mas sim resultado de uma avaliação técnica que o deixou fora das escolhas iniciais da comissão técnica.

Leia também: Entre a repetição e a desistência: nova surpresa sobre a partida entre Al-Nassr e Al-Wasl

A questão representa uma surpresa, considerando o prestígio que Al-Dawsari tem dentro da seleção saudita, depois de ter sido um de seus principais nomes nos últimos anos e de ter desempenhado papéis influentes em diversos compromissos internacionais, além de seu grande valor técnico com o Al-Hilal.

Próximas partidas KSA Amistosos 09:30 CDS

Parece que Donis tem uma visão diferente sobre os jogadores que se encaixam em suas ideias técnicas, o que pode explicar a ausência de Al-Dawsari na lista inicial, apesar de sua experiência internacional e de seu prestígio entre os destaques do futebol saudita, mas isso não significa necessariamente o fechamento das portas para seu retorno nas próximas convocações.

Esses desdobramentos colocam o capitão do Al-Hilal diante de um novo desafio para recuperar sua posição nos planos da seleção, além de levantarem questionamentos sobre a natureza dos critérios nos quais Donis se baseia em suas escolhas, e se a ausência de Al-Dawsari é apenas uma decisão relacionada ao momento atual ou um indício de declínio de seu prestígio no projeto técnico do treinador grego.