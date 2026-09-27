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Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport
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Surpresa estrondosa: definida a data de retorno de Salem Al-Dosari ao Al-Hilal

Al Hilal
Al-Ittihad
N. Al-Dawsari
S. Al-Dawsari
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O Tornado se aproxima de reforçar o Zamalek

Salem Al-Dawsari, capitão do time principal de futebol do Al-Hilal, segue intensificando seu programa de reabilitação para retornar aos gramados, depois de apresentar um progresso notável na fase de recuperação da lesão que o afastou de atuar pelo time no período recente.

Segundo uma fonte exclusiva do jornal "Arriyadiyah", Al-Dawsari cumpre seu programa de reabilitação diariamente no centro "Al-Majidiyah", na capital Riade, onde já está perto de concluir a última fase de seu programa, num passo que abre caminho para seu retorno aos treinos coletivos.

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A fonte esclareceu que o capitão do Al-Hilal segue trabalhando entre a sala de preparação física e o campo, ao mesmo tempo em que seus companheiros se aproximam de retomar os treinos, marcados para quarta-feira, na preparação para os compromissos futuros.

Apesar do progresso notável no quadro do jogador, a fonte não confirmou a possibilidade de Al-Dawsari estar à disposição para o duelo do clássico contra o Al-Ittihad, marcado para o dia 10 de outubro próximo, dentro das disputas da oitava rodada da Liga Roshn Saudita para Profissionais.

A fonte indicou que a participação do capitão do Al-Hilal na partida continuará vinculada à avaliação das comissões médica e técnica, e ao grau de sua prontidão física antes da tomada da decisão final sobre seu retorno às competições.

Al-Dawsari havia passado por uma cirurgia no tendão do joelho em julho passado, realizada pelo médico finlandês Lasse Lempainen, antes de iniciar a jornada de reabilitação e o retorno gradual aos gramados.

Salem Al-Dawsari é um dos nomes mais destacados na história do Al-Hilal, depois de ter disputado sua primeira partida com a camisa do time em 24 de novembro de 2011, dentro das disputas da Liga Saudita para Profissionais, quando marcou seu primeiro gol pelo clube da capital.

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