Surpresa estrondosa: Barcelona por trás do prejuízo de 200 milhões de euros de Lewandowski - teria sido intencional?

Pini Zahavi, empresário do atacante polonês Robert Lewandowski, revelou que seu cliente perdeu uma fortuna estimada em 200 milhões de euros após recusar uma oferta saudita astronômica em janeiro de 2026, na expectativa de renovar seu contrato com o Barcelona, algo que nunca aconteceu. Isso acabou levando-o à transferência para o Chicago Fire, dos Estados Unidos, após o fim de seu contrato com o clube catalão em junho passado, apesar de seu enorme desejo de permanecer mais um ano no Camp Nou.

Em declarações à imprensa de grande repercussão, publicadas pelo jornal espanhol "As", Zahavi afirmou: "Em janeiro de 2026, Robert recebeu uma oferta de dois anos no valor de 100 milhões de euros por temporada da Arábia Saudita. Ele recusou a proposta porque queria permanecer no Barcelona. Essa oferta só estava disponível durante a janela de transferências de inverno, e ele não poderia consegui-la no verão", acrescentando que o jogador realmente desejava atuar no Campeonato Saudita, dada a facilidade de viver por lá e sua proximidade com a Polônia em comparação com os Estados Unidos.

O empresário esclareceu que Lewandowski aguardava a proposta de renovação do Barcelona, que não se concretizou, ao dizer: "Eu disse a ele que não conseguiria essa oferta no verão, mas ele decidiu esperar", em uma decisão que lhe custou uma perda considerável de 200 milhões de euros que estavam ao seu alcance.

Zahavi revelou que o presidente do Barcelona, Joan Laporta, desejava muito a permanência do polonês, explicando: "Laporta o adora de verdade, e queria que Robert ficasse no Camp Nou por mais um ano. Conversei com ele sobre isso em dezembro, e ele me disse na ocasião: quero que Robert fique", mas apontou que Laporta não interfere no trabalho dos treinadores, e que o diretor esportivo Deco e o técnico Hansi Flick são quem decidem a escalação do time.

E acrescentou: "Não conseguiram garantir um lugar para Robert no time titular, o que era mais importante para ele do que o dinheiro. Ainda assim, Deco e Hansi tinham visões diferentes para o futuro de Robert no Barcelona", o que obrigou o atacante de 38 anos a buscar um novo destino.

Sobre sua transferência para o Chicago Fire, Zahavi disse: "A diretoria do Chicago Fire fez o máximo possível para convencê-lo. É raro um time desejar tanto um jogador. Eles foram pacientes, determinados e criativos. Fizeram tudo o que estava ao seu alcance para convencer Lewandowski", apontando que o clube americano ofereceu a ele o segundo maior contrato da liga americana, atrás apenas do contrato de Lionel Messi.

O empresário revelou que havia outras opções europeias disponíveis, já que se reuniu com altos dirigentes do Milan e conversou com o presidente-executivo da Juventus, Damien Comolli, mas afirmou que "Lewandowski estava fora do alcance financeiro deles, pois o Campeonato Italiano já não é mais a liga mais rica do mundo".

Zahavi também apontou o interesse do Porto, de Portugal, ao dizer: "Conversei pessoalmente com a diretoria deles. Eu sabia que ele queria jogar futebol, sentir-se um líder, amar e ser amado. E o Porto poderia garantir isso a ele, mas Lewy não estava interessado no Porto", apesar das tentativas do clube português de convencê-lo até o último momento.