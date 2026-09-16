O Barcelona entrou em uma corrida surpreendente pela contratação de um dos principais atacantes do mundo, depois que relatos revelaram que o norueguês Erling Haaland e o inglês Harry Kane estão na lista de opções do clube catalão para reforçar seu ataque no próximo período.

De acordo com o que foi divulgado pelo site "Tribuna", o Barcelona monitora Harry Kane, de 33 anos, como possível alternativa de curto prazo para Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, que representa um alvo de longo prazo para o clube catalão.

O contrato de Kane com o Bayern de Munique se encerra no próximo ano, enquanto negociações entre as duas partes acontecem em relação à renovação, algo que o Barcelona acompanha de perto e que poderá se movimentar pela contratação do atacante inglês caso ele decida não seguir no clube bávaro.

O relatório apontou que o Barcelona realizou contatos iniciais com os representantes de Kane durante o verão passado, mas esses contatos não evoluíram para uma ação oficial ou negociações avançadas sobre o negócio.

Ao mesmo tempo, o nome de Haaland aparece na lista de interesses do Barcelona, apesar da dificuldade de concretizar o negócio, diante do vínculo do atacante norueguês com um contrato com o Manchester City que se estende até 2034, o que torna sua saída do Etihad uma missão complicada.

Durante a janela de transferências de verão, o Barcelona havia decidido não contratar um atacante de primeira linha, diante da recusa do Atlético de Madrid em vender Álvarez, e optou, em vez disso, por trazer o brasileiro Gabriel Jesus como opção de baixo custo.

O interesse do Barcelona em Haaland e Kane surge em meio ao brilho de Raphinha nesta temporada na posição de centroavante, onde o ponta brasileiro marcou 8 gols e deu 3 assistências em 6 partidas.

Segundo o relatório, Julián Álvarez segue sendo o alvo principal de longo prazo do Barcelona, enquanto Kane representa uma opção alternativa, ao mesmo tempo em que Haaland também está na lista de nomes monitorados pelo clube catalão.

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