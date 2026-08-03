Surpresa estrondosa: Al-Ahli se movimenta para arrebatar grande contratação do Al-Nassr

O Al-Ahli saudita entrou com força na disputa pela contratação do goleiro internacional Nawaf Al-Aqidi, em um movimento que pode representar uma das principais surpresas do mercado de transferências de verão, aproveitando o desejo do jogador de deixar o Al-Nassr antes do início da nova temporada.

Segundo o jornal " Al-Yaum", da Arábia Saudita, o Al-Ahli demonstrou interesse sério na contratação de Al-Aqidi, e as negociações entre as duas partes avançam de forma positiva, diante do desejo da diretoria do clube de reforçar a posição de goleiro com um elemento que reúna experiência e qualidade antes do início da temporada.

A investida do Al-Ahli acontece em um momento no qual o clube se prepara para disputar uma temporada carregada de compromissos locais e continentais, buscando manter o título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, além de competir com força pelo título da Roshn Saudi League, o que levou a diretoria a procurar reforços que deem ao time maior profundidade em todas as posições.

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O Al-Ahli também tenta aproveitar a situação atual de Al-Aqidi, depois que o goleiro recusou permanecer no Al-Nassr, apesar das tentativas feitas pela diretoria para convencê-lo a ficar, mantendo firme a opção de sair em busca de uma oportunidade de ser titular e de recuperar seu lugar na seleção da Arábia Saudita.

Espera-se que os próximos dias tragam novas evoluções no assunto, sobretudo porque o Al-Nassr não se opõe à venda do jogador caso chegue uma proposta adequada, o que pode dar ao Al-Ahli uma chance real de fechar uma das negociações mais empolgantes durante o mercado de verão.