Surpresa... Especialista em arbitragem revela erro grave na aplicação da nova regra da Copa do Mundo

Uma decisão arbitral durante o confronto entre Estados Unidos e Paraguai na Copa do Mundo de 2026 gerou ampla polêmica, depois que a intervenção do VAR levou a uma alteração na decisão do árbitro de uma forma que alguns especialistas consideraram uma violação do protocolo vigente.

Durante a partida, o árbitro holandês Danny Makkelie mostrou um cartão amarelo ao zagueiro da seleção americana Tim Ream após uma falta sobre Miguel Almirón.

Após a retomada do jogo, o árbitro recebeu um sinal da sala de VAR, onde se encontrava o árbitro espanhol Carlos del Cerro Grande, para revisar a jogada sob o pretexto de um “erro na identificação do jogador”, uma das situações em que o protocolo permite a intervenção do VAR.

Mas a surpresa veio após a revisão da jogada, pois a decisão não se limitou a corrigir a identidade do jogador penalizado, mas sim a anular a falta de forma definitiva e marcar uma falta a favor da seleção americana, com a punição do jogador paraguaio por simulação para obter a falta.

Essa mudança causou espanto em vários espectadores e especialistas em arbitragem, que consideraram que a revisão do caso de “erro de identificação” não confere ao árbitro de vídeo a competência para alterar a decisão técnica relativa à natureza ou direção da falta.

O ex-árbitro internacional Iturralde González criticou duramente o incidente, afirmando que a revisão da identificação incorreta deve se limitar apenas à identificação do jogador punido, e não levar a uma alteração completa da decisão arbitral.

González disse ao jornal espanhol “AS”: “O caso de erro de identificação permite apenas a revisão da identidade do jogador infrator, mas não confere o direito de alterar a decisão técnica em si. De onde tiraram essa interpretação?”.

E acrescentou: “Parece que nem precisamos mais dos árbitros. A justificativa técnica que eles apresentam é que, no caso de um cartão resultante de um erro na identificação, a partida pode ser interrompida e a situação revisada, e eles se basearam nisso. Mas é uma interpretação muito ampla da regra”.

González concluiu sua fala descrevendo o incidente como “um dos erros da Copa do Mundo”, em referência à grande polêmica que a decisão arbitral gerou durante a partida.

Este incidente reacende o debate habitual sobre os limites da intervenção da tecnologia de vídeo em grandes partidas, num momento em que as entidades organizadoras buscam garantir o máximo de precisão e consistência nas decisões arbitrais durante as competições da Copa do Mundo de 2026.