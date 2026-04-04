Surpresa... Especialista em arbitragem: O Al-Hilal marcou um gol irregular contra o Al-Taawoun

Um especialista em arbitragem causou grande surpresa ao afirmar que o Al-Hilal marcou um gol irregular durante o confronto contra o Al-Taawoun na Liga Roshen.
O Al-Hilal empatou com o Al-Taawoun por 2 a 2 na partida disputada entre as duas equipes neste sábado, no estádio Kingdom Arena, pela 27ª rodada da Liga Roshen.
O primeiro gol do Al-Hilal saiu aos 43 minutos de jogo, marcado pelo atacante marfinense Mohamed Kader Miti, que avançou pela esquerda e chutou com força para o gol do Al-Taawoun, sem que o goleiro Mailsom conseguisse defender.
Khalil Jalal, especialista em arbitragem dos canais “Thamania”, afirmou que esse gol não foi válido, alegando que houve uma falta cometida pelo Al-Hilal no início da jogada.
Jalal explicou que o senegalês Kalidou Koulibaly, zagueiro do Al-Hilal, cometeu uma falta no início da partida, ao entrar com força em Mohammed Al-Kuwikbi, jogador do Al-Taawoun, jogada que resultou no primeiro gol.
O especialista em arbitragem dirigiu suas críticas aos árbitros do VAR, afirmando que eles deveriam ter alertado o árbitro e chamado-o para anular o gol, o que não aconteceu.
Vale lembrar que o empate deixou o Al-Hilal na segunda posição da tabela do Campeonato Saudita, com 65 pontos, a 5 pontos do líder Al-Nassr e à frente do Al-Ahli, terceiro colocado, no saldo de gols.