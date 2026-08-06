Surpresa: documentos secretos revelam envolvimento de Infantino no caso da Superliga

Documentos chocantes revelaram que Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), planejava se associar ao projeto da Superliga Europeia.

As notícias sobre a liga composta por 20 clubes, proposta para provocar uma mudança radical no futebol de clubes, circularam em abril de 2021.

Isso teria criado uma nova competição com 15 membros permanentes — incluindo os cofundadores Real Madrid, Barcelona, Atlético, Inter de Milão, Milan e Juventus — e cinco equipes classificadas.

Mas as reações violentas e revoltadas aos planos, vindas das equipes excluídas, dos órgãos administrativos do futebol e dos torcedores de todo o mundo, levaram ao colapso do projeto da Superliga e ao seu cancelamento.

Na época, o presidente da Fifa, Infantino, declarou ao congresso da União Europeia de Futebol que sua organização condenava a nova liga proposta.

Ele disse: "Na Fifa, só nos resta rejeitar com firmeza a criação da Superliga, que é restrita a uma categoria específica, que representa um rompimento com as instituições atuais, com as ligas, com as federações, com a União Europeia de Futebol e com a Fifa, e que está fora do sistema".

Mas, segundo o jornal britânico "The Guardian", documentos chocantes agora alegam que ele foi parte integrante desse projeto.

O relatório afirma que um termo de compromisso — que normalmente antecede um contrato final e ratificado — datado de outubro de 2020 aponta para a denominação da nova liga com a marca comercial da Fifa.

O jornal The Guardian também aponta que a Fifa estava disposta a marginalizar suas federações-membro ao impulsionar os planos de mudança nos períodos das partidas internacionais e passou por cima das federações no que diz respeito às propostas do Mundial de Clubes.

O Mundial de Clubes estava previsto para ser disputado anualmente e vinculado diretamente à nova Superliga.

Os documentos comprometedores, segundo o jornal, indicam que a Fifa é referida pela sigla "WO1" — termo utilizado para oficiais de alta patente no exército britânico.

O relatório explica que o termo de compromisso estabelece que a Superliga está "aberta a discutir a denominação da competição como WO1 SL".

Também menciona que a Fifa "obterá uma participação acionária preferencial na Superliga", o que lhe garante a capacidade de tomar decisões sobre mudanças de formato e cronograma, além da nomeação de um diretor executivo e da distribuição dos recursos.

Quando o jornal "The Sun" contatou a Federação Internacional de Futebol (Fifa) para comentar, a entidade enviou links para artigos publicados em 2021, incluindo os comentários de Infantino diante do congresso da União Europeia de Futebol (Uefa) e um comunicado assinado pelo presidente da Fifa, além dos presidentes das seis confederações continentais, que se recusam a reconhecer quaisquer competições rivais não filiadas.

Essa estranha revelação surge uma semana depois do anúncio dos planos de Infantino de vender cotas da Copa do Mundo em leilão público.

A reação revoltada das confederações continentais, das federações nacionais de futebol e até de muitos dentro da própria Fifa provocou um recuo rápido e constrangedor do presidente suíço da entidade, que agora se agarra desesperadamente ao poder após uma semana humilhante.