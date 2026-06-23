Surpresa do Liverpool traz Mohamed Salah de volta ao centro das atenções em Merseyside

Apesar de ter deixado Anfield no final da última temporada, o Liverpool não deixou que a conquista histórica de Mohamed Salah na Copa do Mundo de 2026 passasse despercebida.

Uma homenagem inesperada da conta oficial do clube inglês trouxe de volta à tona a relação entre o “Rei Egípcio” e a torcida dos Reds, e acendeu especulações sobre um futuro cujas portas ainda não se fecharam.

O Liverpool homenageou seu ex-astro Mohamed Salah de maneira marcante, depois que ele liderou a seleção egípcia à primeira vitória da história dos Faraós em uma Copa do Mundo, durante a edição de 2026.

Salah, de 34 anos, fez uma exibição excepcional contra a Nova Zelândia em Vancouver, no Canadá, e transformou o placar de 0 a 1, em que sua seleção estava perdendo, em uma vitória histórica por 3 a 1. Ele mesmo marcou o gol da virada e, em seguida, deu a assistência para o terceiro gol com um escanteio perfeito, confirmando que a idade é apenas um número quando se trata de decidir grandes momentos.

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Salah foi o ponto de virada absoluto no segundo tempo, carregando a seleção nas costas e levando-a a escrever uma nova página na história das participações do Egito na Copa do Mundo.

Após a partida, o capitão dos Faraós postou uma foto comemorando a conquista em sua conta no Instagram, e a conta oficial do Liverpool o surpreendeu com um comentário especial de parabéns. O clube elogiou a conquista histórica de Salah com a seleção de seu país, em um gesto que confirmou que a relação entre as duas partes não terminou com sua saída, e que Anfield ainda reserva um lugar especial para sua lenda.

A surpresa não se limitou à felicitação do clube, já que o ex-astro inglês Michael Owen gerou grande polêmica com declarações divulgadas pela mídia, nas quais deu a entender que o retorno de Salah ao Liverpool “não é impossível”.

Owen indicou que quaisquer mudanças previstas na comissão técnica poderiam reabrir a possibilidade de contratação do astro egípcio, especialmente diante das contínuas dúvidas sobre o futuro do ataque dos Reds após a saída de um de seus principais artilheiros da última década.

A homenagem surpresa do Liverpool e as declarações de Owen trouxeram Salah de volta ao centro das atenções em Merseyside e, enquanto ele faz história com o Egito na Copa do Mundo, parece que a história do “Rei Egípcio” com Anfield ainda não chegou ao fim.