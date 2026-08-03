Segundo a Gazzetta dello Sport, Domenico Tedesco quer levar Sabitzer para o Bologna. O diário esportivo italiano descreve a empreitada como "difícil, mas não impossível".

Depois da sensacional conquista da Copa em 2025, o Bologna terminou a última temporada na oitava colocação da tabela e, por isso, não estará representado em uma competição internacional. Resta a dúvida, portanto, se uma nova missão nos Rossoblu realmente atrairia Sabitzer, afinal, ele está acostumado há anos a disputar a Champions League.

No entanto, o jogador de 32 anos pode ter pela frente uma temporada bastante complicada nos Schwarzgelben, com menos tempo de jogo. Felix Nmecha será titular no meio-campo central sob o comando do técnico Niko Kovac. Isso possivelmente também vale para Jobe Bellingham, que agora, em sua segunda temporada, deve apresentar ambições bem maiores.

Jobe Bellingham pode tomar o lugar de Sabitzer no BVB

Como apontou uma reportagem da Sport Bild , nos Schwarzgelben, o que mais agrada é o estado físico do jovem inglês. Ao que tudo indica, o jogador de 20 anos já fez treinos extras nas férias de verão e, por isso, voltou visivelmente em grande forma para os treinamentos do time em Dortmund. Os chefes do BVB, assim como os preparadores físicos e os médicos, estariam "profundamente impressionados" e até "entusiasmados" com a forma precoce de Bellingham.

Além disso, a posição central ofensiva no BVB já está ocupada pelo reforço designado Konstaninos Karetsas (KRC Genk).

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Saída de Sabitzer do BVB? Várias coisas falam contra

O contrato de Sabitzer em Dortmund vai até 2027 e, no cenário atual, ele só poderia render ao BVB mais uma parte dos 19 milhões de euros investidos na época em sua transferência, em 2023, do Bayern de Munique. Diante de seu generoso salário anual em Dortmund, de supostos 7,5 milhões de euros, é permitido duvidar, no entanto, que Sabitzer vá realmente forçar uma transferência.

Assim, uma transferência de Sabitzer provavelmente acaba sendo algo impossível, ao menos para o Bologna. O salário e a ausência em uma competição europeia falam alto demais.