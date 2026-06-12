Surpresa de Kano... Donis define antecipadamente a escalação da Arábia Saudita contra o Uruguai

O grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, definiu a escalação que disputará a primeira partida da Copa do Mundo de 2026 contra a seleção do Uruguai, apesar de faltarem 72 horas para o confronto.

A seleção saudita enfrenta a uruguaia na madrugada da próxima terça-feira, no estádio “Hard Rock”, na cidade de Miami, nos Estados Unidos, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que Donis decidiu enfrentar o Uruguai com a mesma escalação que disputou o último amistoso contra o Senegal, na madrugada da última quarta-feira, que terminou em empate sem gols.

O estranho é que a escalação não incluiu o nome de Mohammed Kano, meio-campista do Al-Hilal, apesar de ele ter sido o único a disputar as duas primeiras partidas amistosas com o técnico grego como titular, contra a Venezuela e Porto Rico.

Donis contará com Mohammed Al-Owais no gol, Saud Abdulhamid, Abdulilah Al-Omari, Hassan Tambakti e Muteb Al-Harbi na zaga, Nasser Al-Dossari, Abdullah Al-Khaibari e Musab Al-Juwair no meio-campo, além do trio ofensivo formado por Mohammed Abu Al-Shamat, Salem Al-Dossari e Firas Al-Buraikan.

O jornal indicou que o técnico da seleção saudita definirá a lista final que enfrentará a Uruguai na reunião técnica que antecederá a partida por poucas horas.

Antes de chegar a essa fase, Donis dará uma palestra com vídeo aos jogadores, a fim de apresentar a seleção uruguaia, seus principais pontos fortes e fracos, além de explicar a tática do “Verde” para a partida.

Vale lembrar que a seleção saudita está no Grupo H da Copa do Mundo de 2026, ao lado da seleção uruguaia, além das seleções da Espanha e de Cabo Verde.