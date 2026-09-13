Surpresa de Hoeness: presidente do Bayern de Munique liga para o técnico do Augsburg!

O forte início do Augsburg na Bundesliga se tornou assunto dos meios do futebol no país, depois que a equipe roubou os holofotes com resultados chamativos, a ponto de levar Uli Hoeness, presidente honorário do Bayern de Munique, a entrar em contato por telefone com Manuel Baum, o técnico da equipe.

O jornal alemão Bild revelou que Hoeness ligou para Baum antes do confronto do Augsburg diante do Bayer Leverkusen, que terminou com o empate por 2 a 2. E, quando questionado sobre o telefonema, o treinador se recusou a revelar o conteúdo, limitando-se a dizer: "De onde você sempre consegue suas informações? Isso é realmente uma loucura".

Mas Manuel Baum insinuou que o presidente honorário do Bayern de Munique expressou, durante a conversa, sua admiração pelo que a equipe vem apresentando, dizendo com um sorriso: "Sim, dá para colocar dessa maneira".

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Esse interesse veio após a impressionante arrancada do Augsburg, que liderou a tabela da liga depois das duas primeiras rodadas, com a vitória sobre o Schalke por 3 a 0 e, em seguida, a goleada sobre o Eintracht Frankfurt por 4 a 1, antes de empatar com o Leverkusen e manter sua campanha invicta.

E Hoeness não foi o único a se impressionar com o começo do Augsburg, já que Jürgen Klopp, o novo técnico da seleção alemã, também elogiou a equipe. Baum disse que conversou com Klopp a respeito de alguns jogadores, e que o técnico da seleção lhe deu "uma boa reação" sobre o estilo de jogo da equipe.

Klopp havia acompanhado a vitória do Augsburg sobre o Schalke das arquibancadas durante sua turnê para conhecer os clubes e os dirigentes, enquanto a admiração por Baum aumentou, sobretudo porque seu filho Leonel, de 11 anos, joga em um time sub-12 do Bayern de Munique, o que o torna presença frequente na academia do clube.