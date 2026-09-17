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Surpresa da La Liga e Zalzouli: Wahbi anuncia a lista de Marrocos para o início das eliminatórias da Copa Africana

M. Ouahbi
A. Ezzalzouli
Y. Zabiri
Marrocos x Gabão
Marrocos
Gabão
Africa Cup of Nations Qualification
Lesoto x Marrocos
Lesoto
Marrocos
Gabão
Lesoto

O treinador dos Leões convoca o astro do Betis apesar da polêmica da camisa de Ceuta

Mohamed Ouahbi, técnico da seleção do Marrocos, anunciou nesta quinta-feira a lista de jogadores convocados para os confrontos diante de Gabão e Lesoto, válidos pela primeira e segunda rodadas das eliminatórias de acesso às finais da Copa Africana de Nações de 2027, além do amistoso contra Gana, que trouxe algumas surpresas no que diz respeito aos nomes escolhidos.

A lista de Ouahbi contou com a convocação de vários jogadores pela primeira vez às fileiras da seleção principal, com destaque para Yasser Zabiri, jogador do Racing Santander, em grande fase no Campeonato Espanhol com 6 gols em 6 partidas, além de Abdellah Ouazane, do goleiro Alaa Belaarouch, e ainda de Sofiane El Fouzi e Toufik Bentayeb.

A lista também teve a presença de alguns pilares da seleção marroquina ao longo dos últimos anos, com destaque para os goleiros Yassine Bounou e Munir Mohamedi, além de Nayef Aguerd e Abde Ezzalzouli, apesar de sua recente polêmica com a camisa de apoio a Ceuta e das críticas que sofreu.

A seleção marroquina inicia sua caminhada nas eliminatórias recebendo o Gabão na sexta-feira, dia 25 de setembro, no gramado do Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, antes de visitar a seleção de Lesoto na terça-feira, dia 29 do mesmo mês, na cidade de Bloemfontein, na África do Sul, pela segunda rodada.

A seleção marroquina também disputa um amistoso contra Gana, no dia 4 de outubro, na cidade de Tânger.

Africa Cup of Nations Qualification
Marrocos crest
Marrocos
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Gabão crest
Gabão
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Africa Cup of Nations Qualification
Lesoto crest
Lesoto
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Marrocos crest
Marrocos
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Lista da seleção do Marrocos

Goleiros: Yassine Bounou, Munir Mohamedi, Reda Tagnaouti, Alaa Belaarouch.

Defesa: Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Marouane Saadane, Redouane Halhal, Nayef Aguerd, Chadi Riad, Achraf Hakimi, Abdelhamid Aït Boudlal, Zakaria El Ouahdi, Ali Maâmar.

Meio-campo: Samir El Mourabet, Ayoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Oussama Targhalline, Sofiane El Fouzi, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari.

Ataque: Brahim Díaz, Yassine Jessim, Abde Ezzalzouli, Abdellah Ouazane, Soufiane Rahimi, Toufik Bentayeb, Yasser Zabiri.

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