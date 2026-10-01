Surpresa: Cristiano Ronaldo pensou em se aposentar da seleção após a Copa do Mundo, e Jesus o convenceu a seguir na jornada!

O jornalista português Nuno Luz revelou novos detalhes sobre a crise entre o capitão da seleção de seu país, Cristiano Ronaldo, e o treinador Jorge Jesus, esclarecendo pormenores da reunião de emergência realizada para tentar resolver o desentendimento.

A crise começou quando Ronaldo ficou no banco de reservas de Portugal durante toda a última partida contra a Noruega, pela Liga das Nações da UEFA, que terminou com a vitória da seleção portuguesa (2 a 1), o que gerou o descontentamento do capitão do Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo se recusou a participar dos treinos após a partida contra a Noruega, mas teve uma conversa com Jesus, e parecia que as coisas haviam se acalmado entre a dupla, até que o treinador declarou, na entrevista coletiva antes do jogo contra a Dinamarca, que nenhum jogador mudaria suas ideias, nem qualquer outra pessoa no futebol, o que levou o craque a deixar a concentração de Portugal e seguir rumo a Madri.

Nuno Luz afirmou durante o programa "La Tribu", na rádio Marca: "O fim da trajetória de Cristiano com Portugal não pode ser assim. O que aconteceu não é bom. Deixa uma má impressão".

Luz revelou, segundo informou o jornal "Marca", que conversou com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, e disse: "Ele estava muito irritado com essa situação. E não pode terminar assim, porque Cristiano tem uma história. Ele é parte da nossa história".

Nuno Luz também indicou que Cristiano estava pensando em encerrar sua trajetória com a seleção portuguesa após a Copa do Mundo de 2026, dizendo: "Depois da Copa do Mundo, a ideia de não voltar à seleção nacional passava pela cabeça de Cristiano; ele via aquilo como o fim do caminho".

E acrescentou: "Jorge Jesus tentou convencê-lo a ficar; o treinador o ligava em sua casa diariamente durante o verão, garantindo-lhe que ele era a pessoa encarregada de liderar esse projeto. A situação chegou ao ponto de uma reunião com o jogador, quando Jesus e o presidente da Federação Portuguesa o visitaram em sua casa na cidade de Cascais para tomar um café".

E completou: "E, por fim, chegaram a um acordo: 'A questão foi resolvida; ele queria disputar a primeira partida contra o País de Gales e a última partida contra a Noruega em casa, no domingo'".

A crise surgiu no dia do jogo contra a Noruega; segundo Nuno, "Jesus ligou para Cristiano pela manhã" para informá-lo de uma mudança nos planos, dizendo: "Mudei de ideia; você pode ser um elemento importante, e vou colocá-lo em campo por 30 minutos". E aqui está o erro.

Nuno considera que aquela promessa jamais deveria ter sido feita, pois diz: "Nenhum treinador no mundo pode prometer a um jogador que ele vai jogar por 30 minutos se não o escala no time titular", e, posteriormente, o desenrolar da partida levou a uma mudança de planos; porque "a partida não era adequada para Cristiano, pelo contrário, o momento exigia defender a vantagem no placar de 2 a 1".

A irritação de Cristiano fez com que a situação chegasse a um ponto que exigiu a realização de uma reunião entre as partes envolvidas; Nuno explicou que o presidente da Federação foi obrigado a viajar com urgência, e os três se reuniram depois.

Os três disseram, segundo o jornalista português: "Vamos nos juntar à seleção nacional, pois a seleção nacional é a coisa mais importante e faremos as coisas da maneira correta".

E acrescentou: "Jesus reconheceu seu erro; ele não deveria ter declarado que iria jogar por 30 minutos. Por sua vez, Cristiano também aceitou o fato de que precisava estar com seus companheiros, e juntos chegaram a um entendimento".

Ainda assim, o desentendimento voltou a surgir mais tarde; Nuno explicou que Cristiano esperava que o treinador fizesse alguma declaração durante a entrevista coletiva — algo que acabou não acontecendo —, dizendo: "Cristiano estava ouvindo a entrevista coletiva, já estando no estádio, mas Jesus não disse nada a respeito disso".

Para Nuno Luz, a história de Cristiano com Portugal não deveria terminar dessa maneira; ele afirmou: "O fim deve ser diferente, porque ele merece uma homenagem e uma partida de despedida".

Resta agora ouvir a versão do próprio Cristiano; Nuno acredita que ele não falará de imediato, dizendo: "Não acho que este seja o momento certo para falar. Acho que ele vai falar assim que esta rodada de partidas da seleção nacional terminar. Ele precisa falar, e já declarou que apresentará seu ponto de vista sobre o assunto".



