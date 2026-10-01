As repercussões da saída de Cristiano Ronaldo da concentração da seleção de Portugal podem não se limitar à possibilidade de ele não retornar ao elenco, já que o astro português enfrenta o risco de sofrer sanções disciplinares, de acordo com o regulamento da Federação Portuguesa de Futebol.

Ronaldo havia deixado a concentração da seleção após a coletiva de imprensa de Jorge Jesus, na qual o treinador reforçou sua total autoridade na escolha da escalação e na tomada de decisões técnicas.

Após as declarações do técnico, Ronaldo deixou a cidade de Copenhague rumo a Madri a bordo de seu avião particular, numa decisão que pode ter consequências disciplinares, segundo informou o jornal espanhol "Marca", citando o veículo português "A Bola".

A suspensão pode chegar a 6 meses

De acordo com o regulamento disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol, Ronaldo pode ser suspenso por um período que varia entre um mês e seis meses, além de uma multa financeira, caso sua saída da concentração seja considerada injustificada.

O regulamento estabelece que "qualquer jogador que, após ser convocado de forma legal, se ausente sem justificativa ou não compareça a um treino, a uma partida ou a qualquer atividade das seleções nacionais ou ligada à representação esportiva da Federação Portuguesa de Futebol ou de Portugal, será punido com suspensão por um período entre um mês e seis meses, além disso, caso o jogador seja profissional, com multa entre 5 e 10 unidades de conta".

De acordo com o valor da unidade de conta, fixado em 102 euros, a possível multa financeira varia entre cerca de 500 e 1.000 euros.

Federação Portuguesa e Ronaldo: dois comunicados sem explicação

A Federação Portuguesa de Futebol havia confirmado, na noite de quarta-feira, a saída de Ronaldo da concentração da seleção, mas não revelou os motivos que o levaram a tomar a decisão.

A federação esclareceu que a preparação da seleção para as partidas contra a Dinamarca e a Noruega seguirá conforme o programa estabelecido, com a participação dos outros 24 jogadores da lista.

A federação disse em seu comunicado: "Toda a delegação mantém o foco total nos próximos compromissos da seleção nacional e na conquista dos objetivos estabelecidos".

Por sua vez, Ronaldo se pronunciou por meio de suas contas nas redes sociais, afirmando que revelará no momento adequado os verdadeiros motivos que o levaram a deixar a concentração.

O capitão da seleção portuguesa escreveu: "Após a coletiva de imprensa do treinador da seleção nacional, e depois de uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, decidi deixar a concentração da seleção. No momento adequado, contarei a todos os portugueses a verdade sobre os motivos que me levaram a deixar a seleção à qual sempre me dediquei".

E acrescentou: "Agora é o momento de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipe, sem exceção".