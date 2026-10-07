Um relatório da imprensa portuguesa revelou uma surpresa estrondosa sobre a situação de Cristiano Ronaldo, após sua saída da concentração da seleção principal durante a data Fifa, na sequência de um desentendimento com o treinador Jorge Jesus.

O "Dom" emitiu, nesta terça-feira, um comunicado oficial em que apresentou suas desculpas aos companheiros e ao povo português após deixar a concentração da equipe antes da partida contra a Dinamarca pela Liga das Nações da Uefa, pedindo que fossem aplicadas as punições contra ele.

Muitos relatos da imprensa afirmaram que Ronaldo está ameaçado de uma punição de suspensão e multa, de acordo com o regulamento, em meio à expectativa de todos pela divulgação de uma decisão da Federação Portuguesa.

Mas um especialista jurídico lançou uma surpresa estrondosa, ao confirmar que a decisão de suspensão já foi aplicada a Ronaldo no momento em que ele deixou a concentração.

Um advogado consultado pelo jornal "A Bola" explicou que a punição é, na prática, algo inevitável, mas apontou fatores que jogam a favor do capitão da seleção portuguesa.

Gonçalo Almeida explicou ao jornal "A Bola" os procedimentos que foram adotados por causa do comportamento do atacante de 41 anos na Dinamarca, levando em conta o artigo 160 do regulamento disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol, que estabelece que o jogador que "é convocado regularmente, ou se ausenta, ou deixa de comparecer sem justificativa a treino, partida ou atividade das seleções nacionais ou relacionada à representação esportiva da Federação Portuguesa de Futebol ou de Portugal, é punido com suspensão por um período que varia de um a seis meses, além de multa".

Ele apontou que não vê nenhuma forma de evitar a punição referente a Ronaldo após sua saída da concentração.

Enfatizou que o primeiro parágrafo é categórico no que diz respeito à aplicação da punição, enquanto o segundo parágrafo estabelece que "a ausência ou o abandono do jogo leva à suspensão preventiva automática do jogador".

Ronaldo já está suspenso internacionalmente

Gonçalo Almeida, que também é juiz da Fifa, explicou que Ronaldo, dessa forma, "já está suspenso de participar da seleção nacional ou de representá-la".

E acrescentou: "Depois há procedimentos que serão iniciados pelo conselho disciplinar da federação, e Cristiano será notificado, em respeito ao princípio do devido processo legal, para dar sua opinião, e depois disso tomaremos uma decisão que acredito que será extremamente rápida".

Afirmou que o capitão da seleção nacional pode convocar testemunhas, e que o conselho disciplinar da federação "pode tomar as medidas sem a necessidade de uma queixa formal, porque os fatos estão disponíveis para todos".

A punição será reduzida pela metade?

Ronaldo anunciou sua saída da concentração de treinos da seleção portuguesa em 30 de setembro, por meio das redes sociais, um dia antes da partida na Dinamarca, justificando sua decisão em um comunicado divulgado nesta terça-feira, e supõe-se que esse anúncio público jogue a favor do capitão da seleção.

A questão diz respeito ao artigo 244 do regulamento disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol, que estabelece que "o acusado pode, a qualquer momento, confessar os fatos objeto do processo", e "se a confissão for completa e sem reservas, e não suscitar dúvidas sobre sua credibilidade, não são realizadas quaisquer outras diligências de prova, e são reduzidos pela metade os limites mínimo e máximo das penas aplicáveis".

Almeida afirmou que o atacante português "confessou de forma completa e sem quaisquer reservas ter deixado a equipe" em suas publicações sobre o assunto.

E prosseguiu: "Portanto, se o conselho disciplinar reconhecer isso, as punições serão reduzidas pela metade, e, no melhor cenário para o capitão da seleção nacional, a punição mínima de um mês e 510 euros passará a ser suspensão por 15 dias e multa de 255 euros".

A seleção portuguesa volta aos gramados em 14 de novembro para enfrentar a Dinamarca em Braga, três dias antes de visitar o País de Gales.

E, uma vez que o período de suspensão automática é descontado da punição imposta pelo conselho disciplinar, é provável que Cristiano Ronaldo esteja disponível para a seleção portuguesa durante a próxima data Fifa.

Mas tudo depende do prazo da decisão do conselho disciplinar.

Almeida afirmou: "Se Cristiano voltar, não é do interesse do conselho disciplinar nem da federação suspendê-lo por um longo período".

No entanto, Gonçalo Almeida está "totalmente convencido" de que "esse processo baterá recordes de velocidade (no que diz respeito à divulgação da decisão oficial)".

Histórico impecável de Ronaldo com Portugal

Gonçalo Almeida reconheceu que a liderança de Ronaldo na seleção é considerada uma "circunstância agravante", mas enfatizou que ele "não tem histórico disciplinar prévio" e que "deu tudo o que tinha pela seleção nacional" por mais de 20 anos. E, de acordo com o primeiro parágrafo do artigo 44 do regulamento disciplinar da Federação Filipina de Futebol, "a ausência de histórico disciplinar na mesma temporada e nas três temporadas anteriores à temporada em que o acusado foi registrado na federação", junto com a "prestação de serviços valiosos ao futebol" e o "reconhecimento do mérito esportivo" estão entre as circunstâncias atenuantes que são levadas em consideração.

Segundo Gonçalo Almeida, a ausência de "jurisprudência clara" incentiva a análise de cada caso separadamente.

Por isso, o advogado minimizou a decisão de suspender Ricardo Carvalho por um ano inteiro de todas as suas atividades relacionadas à seleção nacional em 2011, depois de ele ter se retirado de uma concentração de treinos com a seleção.

Por isso, o advogado acredita que o conselho disciplinar "certamente não ignorará esse contexto" e não estará "imune a todo esse alvoroço".